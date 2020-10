Sin respuestas, trabajadores de la cultura se manifestaron por la crítica situación

Artistas independientes, referentes de murgas, bandas y centros culturales manifestaron la necesidad de realizar un sindicato para oficializar la actividad.

(Foto: Qué digital)

El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por el avance del coronavirus generó la suspensión total de la actividad artística y evidenció la precarización de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Hace más de 200 días, que artistas de Mar del Plata se encuentran en una situación de vulnerabilidad por lo cual un grupo de ellos decidió manifestarse este jueves en el monumento San Martin. Además, durante la intervención callejera referentes de murgas, bandas y centros culturales manifestaron la necesidad de realizar un sindicato para regular las actividades que desarrollan.

Mientras siguen reclamando respuestas concretas de la Secretaría de Cultura municipal, un grupo de artistas independientes que representan el sector del teatro, música, circo y murgas decidieron visibilizar la situación de emergencia social y alimentaria que viven y que se profundizó en estos meses de inactividad por la pandemia.

Trabajadores y trabajadoras de la cultura atraviesan una crítica situación ya que hace siete meses que no perciben ingresos por su actividad. “No estamos pudiendo sostener los espacios culturales”, evidenciaron en la intervención artística de este jueves. En este sentido, quienes gestionan espacios culturales independientes que integran el circuito cultural y turístico de Mar del Plata afirmaron que “el arte que defendemos no convoca multitudes, no es masivo”.

El sector artístico es uno de los más precarizados dada su informalidad, y la pandemia por el coronavirus profundizó la realidad por lo cual desde sector artístico afirman que están en “estado de destrucción total”. Es por eso que hace meses que distintos colectivos vienen exigiendo que se declare la emergencia cultural.

Quienes realizaron la intervención callejera buscaron visibilizar cómo está el sector y aseguraron que se mantiene gracias a las “redes que se tejen” en la comunidad artística. En este marco, remarcaron que el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, fue advertido en el transcurso de estos meses por esta situación pero afirmaron que “no ha hecho nada al respecto”.

“Somos un potente movimiento cultural que hace a la identidad de todes, representamos la continuidad de un movimiento independiente, artístico y militante con años de historia en nuestro país”, señalaron.

Finalmente, cuestionaron que el sector de la cultura local viene padeciendo hace años “la falta de gestión de funcionarios y funcionarias a quienes sólo les interesa hacer negocios personales”. “No podemos hacer como si no pasara nada. La Cultura es un derecho. Su defensa debe ser política de estado”, concluyeron.

UN SINDICATO PARA FORMALIZAR LA ACTIVIDAD

Artistas independientes, representantes de murgas, bandas y centros culturales vienen realizando asambleas para debatir cómo mejorar las condiciones en las cuales desarrollan sus actividades y de las cuales perciben ingresos. En este contexto plantearon la necesidad de crear un Sindicato de Trabajadorxs de la Cultura, Artistas Callejerxs y afines, que según informaron estaría enmarcado en la CTA Autónoma.

En concreto, se establecieron cuatro puntos fundamentales para la conformación del sindicato. Como primer medida buscan que se genere un circuito de arte, con cachet y back line a cargo del Estado. Pero especifican que sea con contrataciones directas.

A su vez, solicitaron que exista un cachet mínimo garantizado por tocar o actuar. En este punto piden que se realice un pago de seguro por traslado de equipos y ART tanto en espectáculos de privados como de contrataciones estatales.

También exigen que haya “libre utilización de espacios públicos” para artistas callejeros. Y por último, exigen el pase a planta permanente en organismo del Estado a trabajadores y trabajadoras de la cultura.