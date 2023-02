Soy Rada se despide “con alegría y agradecimiento” de Mar del Plata

(Foto: Qué digital)

Después de un verano en el que reinó la música, el humor y la magia Soy Rada se despide de Mar del Plata con su espectáculo “Revuelto”. Luego de más de treinta funciones, Agustín Artistarán decidió agregar una más el próximo lunes por el feriado de carnaval y el domingo 26 concluirá una temporada con mucha felicidad. Sin perder el tiempo, el multifacético artista compartió de qué va su nuevo espectáculo, y cómo se prepara para “Matilda, el musical” y para el estreno de la segunda temporada de “El Reino”.

Comedia, magia y música en vivo a cargo de The Colibriquis son los condimentos del “Revuelto” que este verano Soy Rada eligió plasmar en su espectáculo para hacer temporada en la ciudad. Marplatenses y turistas pueden aprovechar las últimas oportunidades para ver un espectáculo ideal para distenderse y pasar un buen momento y que, según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet), está entre las cinco más elegidas por el público.

Días atrás Soy Rada ganó el premio Estrella de Mar en el rubro Espectáculo Humorístico, y agradeció el reconocimiento. “Lo vivo con alegría y agradecimiento total. Uno no labura para los premios pero cuando lo recibís es una caricia que sirve para renovar energía y saber que estamos haciendo un buen laburo“, definió Aristarán para Qué digital durante la ceremonia.

“Estoy recontento de haber venido. El público nos respondió muy bien y acá, siendo súper egoísta, estoy muy feliz de estar en Mar del Plata porque me gusta mucho la ciudad, siento que me mudé por un rato y estoy recontento”, expresó Soy Rada.

Es el primer verano que Agustín Aristarán decidió apostar por hacer una temporada completa en Mar del Plata. Para hacerlo, se instaló con su hija Bianca y su perro Honorio y, con el paso de los días, se convirtió en una de las opciones más elegidas para compartir en familia. “Bianca es la espectadora más difícil porque sabe todas, me juna todas y es muy crítica porque por suerte no es mi fan”, describió.

“Cada vez que estoy en Mar del Plata me da mucha bronca de no vivir en un lugar como este: por el mar y porque me encanta la ciudad. Me voy al teatro andando en una rueda que tengo y me vuelvo por la costa”, describió.