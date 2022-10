Soy Rada: “Todas las plataformas son la excusa para que vengan al teatro”

Previo a la función del próximo domingo en Mar del Plata, el comediante analiza la popularidad, la próxima temporada y su rol en “El Reino”.

(Fotos: archivo / Qué digital)

La magia, el humor y la música de Agustín Soy Rada Aristarán volverán a Mar del Plata el próximo domingo cuando el artista suba al escenario del Teatro Radio City con su imperdible show “Revuelto”. “Todas las demás plataformas son la excusa para que me vengan a ver al teatro. Lo que más disfruto, lo que más quiero es subirme al escenario. Toda la movida me gusta mucho. Es el contacto más directo y es donde se termina de probar el experimento este: ¿A ver qué pasó? ¿A ver si funciona’”, reconoce.

Soy Rada se prepara para lo que será su primera temporada en Mar del Plata ya que estará de martes a domingo en el Teatro Lido. Y en este sentido, en una entrevista con Qué digital el multifacético artista analiza cómo lleva la popularidad, su desamor con la magia y, dentro de sus posibilidades, adelanta lo que será su próximo personaje en la segunda entrega de la serie “El Reino”.

Previo al verano, Soy Rada presentará su último espectáculo “Revuelto” en Mar del Plata el próximo domingo 30 de octubre en el Teatro Radio City y las entradas desde $1700 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo teatral, San Luis 1750.

En “Revuelto”, Agustín combina sus grandes pasiones con la destreza que lo caracteriza y en el espectáculo no falta la interacción con el público. “Son las cosas que más disfruto hacer: magia, de la que me volví a enamorar porque nos habíamos pedido un tiempo, y ahora volví con todo en este espectáculo; comedia y música en vivo con el proyecto que le vengo dando con todo que es The Colibriquis”, sintetiza.

Rutinas de magia, humor y música son los ingredientes de este Revuelto que prevé cautivar a marplatenses y turistas. “Este show empezó en diciembre del año pasado con dos Opera, después Uruguay. Metí un freno por las grabaciones de El Reino y entre rodajes iba saliendo de gira. El Luna me cagó a palos emocionalmente y de ahí nos fuimos a Europa un mes y pico a seguir la gira. Lo digo y me agito un poco, digo ‘la puta madre cuántas cosas pero que lindo también’”, describe.

Soy Rada presentó este espectáculo en Inglaterra, España y Portugal. “Me vino a ver mucho público argentino, los públicos son todos diferentes pero el show está pensado como una comedia universal para que lo disfrute un gallego, un colombiano o un portugués. Yo procuré no utilizar muchos guiños argentos porque quedarían afuera”, comparte sobre la experiencia.

Y la música, como sucedió en “Serendepia,” es un condimento que no puede faltar y The Colibriquis se encarga de brindar la sonoridad que el espectáculo requiere. “Hubo dos cambios de músicos, sigue estando Charly Palermo, Pablito Vignati y se sumó Kahil Ferraris y Martín Rosas. Justo en Mar del Plata va estar Sebastián Suárez, pianista”, adelanta.

En cuanto al nombre del espectáculo, Agustín confiesa que el mismo surgió mientras cocinaba. “Lo puse haciendo un revuelto de comida porque tiene un poco ese concepto. Es una mezcla de cosas que muchas son conocidas por mí, otras que estoy conociendo y algunas que empecé a conocer con el espectáculo. No se preocupen marplatenses y marplatensas que lo nuevo ya está probado”, aclara.

“Hay ahora un estilo de comedia que está medio de moda que es improvisar. Pero mi estilo no es ese, de hecho está todo guionado”, comparte y suma: “De hecho es una puesta muy grande de luces y de escena; si me pongo a improvisar me matarían todas las áreas que se encargan de eso”.



Otra de las particularidades de Soy Rada son los momentos que comparte con su hija Bianca y su pareja, la comediante Fer Metilli, que -según señala- están signados por “la risa, la anécdota y las tentadas”: “Son dos personas increíbles y tengo la suerte de compartir la vida con ellas y está buenísimo. Nos mucho de risa”.

DE UN MAGO COMEDIANTE A UN ACTOR VILLANO

Agustín Aristarán es multifacético y con la diversidad de talento que maneja es un creador de contenidos nato en el mundo audiovisual, musical, teatral y televisivo. “Generar contenidos en una plataforma no tiene nada que ver a subirse arriba del escenario, la verdad. También es otra cosa generar contenido a estar en televisión, todo es diferente ahí. Muchas veces el error es querer comparar una cosa con la otra, son cosas diferentes”, resalta.

Agustín es, sin dudas, embajador de la comedia contemporánea, forma parte de la escena central de Argentina y Latinoamérica y sin embargo no se define como famoso: “No sé si tengo una popularidad muy enloquecible. La verdad que fue todo muy paulatino, quizás para el público no, porque de pronto aparecí, pero en realidad ya hacía 18 años que me dedicaba a esto”.

Soy conocido, sí; pero no sé si soy famoso. Marley, Susana, Mirtha son famosos. Voy al supermercado y está todo bien, la gente me saluda, me mandan regalos a mi casa por ser conocido, tengo beneficios pero no soy un famoso que no puede caminar por la calle.

Un artista incansable, Agustín Aristarán confiesa que en el último tiempo se enfoca en su trabajo, de a una cosa a la vez. “Me pongo horarios para no hacer. Ahora estoy en esto y lo aprendí hace poco, no lo hice siempre así. Ahora estoy laburando internamente mucho eso, no hago dos cosas a la vez y así con todo”, establece.

Por otro lado, este año se anunció la segunda temporada de la serie “El Reino”, que próximamente se estrenará a través de la plataforma Netflix, y las grabaciones para Soy Rada sucedieron entre funciones. Sin dar mayores detalles, el también actor comparte un poco de lo que fue este nuevo rol dentro de una ficción. “Solo puedo decir que me van a ver en el bando de los malos, malos. No hago comedia ni un poco. Es un personaje que está mucho con Joaquín Furriel que es el más malo de todos y sobre todo en esta temporada es malísimo”, anticipa.

“En casi todos mis laburos como actor me llaman para hacer de villano. En Aladdin hice de malo, en Re loca con Natalia Oreiro hice de jefe sorete, en El Rey León doblé a las hienas. Siempre me llaman para esos roles y me parece muy divertido”, menciona.

Para cerrar y de cara al verano, marplatenses y turistas van a poder disfrutar de Soy Rada en el Teatro Lido: “Es la primera vez que voy a Mar del Plata a hacer temporada con funciones de martes a domingos, me mudo allá con mis cosas, voy a pasear a Onorio (su perro) por las playas marplatenses”.