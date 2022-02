Susana Rinaldi regresa a la ciudad: “Volver a Mar del Plata es un regalo”

La cantante se presenta este martes y miércoles en el Teatro Auditorium. En diálogo con Qué digital describió lo que significan 50 años con la música.

(Foto: prensa Teatro Auditorium)

Susana Rinaldi regresa a Mar del Plata con su espectáculo “Mar de mi vida”. La cantante sube nuevamente al escenario de la sala Astor Piazzolla este martes y miércoles para continuar celebrando con el público sus 50 años como intérprete musical.

“En lo que a mí respecta, volver a Mar del Plata es un regalo que Dios me da. Me siento muy bien y al mismo tiempo la gente puede volver a disfrutar de lo que uno quiere, que es entregarse de todo corazón”, definió la artista en una charla con Qué digital.

Galardonada con un premio Estrella de Mar 2022 en el rubro Mejor Espectáculo de Tango, Susana Rinaldi vuelve a Mar del Plata con un espectáculo que apela a la emoción. Serán dos encuentros inolvidables en los que estará acompañada por una gran orquesta de músicos locales bajo la dirección del maestro Juan Carlos Cuacci.

Este martes y miércoles a las 21, la artista presenta presenta “Mar de mi vida”. Las funciones serán en el marco del Programa “Arte Vuelve – Ciclo El Encuentro que Esperamos”. Las entradas a $500 se pueden adquirir a través de la plataforma virtual Plateanet o directamente en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

Después de la pausa que impuso la pandemia de covid-19 en la industria artística, la cantante apuesta por continuar en escena. “Frente a la incertidumbre, la angustia de no saber qué va a pasar, yo tengo la buena costumbre de guardar para mis entrañas, para mí misma y mi memoria colectiva la labor que subsiste en los espacios en los que voy llevando de un momento a otro”, explicó Rinaldi.

Me pone muy bien, muy contenta, y con la edad que tengo seguir pensando todo para bien y no tener miedo creo que es muy importante

“La intención que tenemos los artistas cuando tenemos la gracia que Dios nos ha dado para llevar adelante diferentes temas y, sobre todo, representar lo temático que nos permite seguir para arriba a pesar de todo”, aseguró.

La intérprete recorrerá parte de su amplio repertorio, lo que incluye “Yuyo verde”, “Tinta roja”, “Naranjo en flor” y “A un semejante”, entre otros. “Hace mucho tiempo elegí determinadas palabras y me da mucho placer otorgarlas y que la gente no vea eso como algo que sucedió en un momento y no tuvo aparición alguna”, resaltó y agregó: “Hay temas que no solo no se van de cada uno de nosotros como intérpretes sino que al mismo tiempo cada espectador quiere volver a oír”.

“Cada vez que voy para allá siento que ha sido una necesidad que yo he cubierto muy bien y que al mismo tiempo, gracias a la sociedad, me permite seguir presentándome y que no se sienten tan despreciados cuando el espectáculo termina. Siento que vale la pena”, reconoció la cantante y actriz de 84 años.

Susana Rinaldi estará acompañada en Mar del Plata por las y los artistas locales Luis Reales en piano; Juan Pablo Emanuel Gez Carballo en concertino; Gustavo Vajsejtl, Matías Ortiz Jara, Rubén Montoya y Juan Manuel Ribas en violines; Lidia Navone y Milagros Cepeda Barzola en viola; María Ernestina Cepeda Barzola y Federico Dalmacio en cello; Pedro Carignan en contrabajo y Leo Cubiella en bandoneón.

“La generosidad del público que recibe las canciones como si fuera la primera vez a mí me hace mucho bien y me enseña. El arte no se termina de aprender”, consideró la artista.

Sin embargo, previo a la presentación de esta semana en Mar del Plata, la cantante admitió que no se adelanta a lo que va a suceder. “No cuento lo que voy a hacer para que sea una verdadera sorpresa para quien lo recibe. Si no la gente se queda con determinada propuesta y después me doy cuenta de que esperaban otra cosa de lo que les doy”, afirmó y subrayó: “Como dicen los italianos, ‘todos los que tienen la benevolencia de acercarse lo hacen para todo momento’”.

Susana Natividad Rinaldi hizo su debut como cantante de tango en el mítico reducto “La botica del ángel” en San Telmo en 1969. Estudió Canto de Cámara en el Conservatorio Nacional de Música y en 1955 ingresó en la Escuela Nacional de Arte Dramático “Antonio Cunil Cabanellas” donde estudió dos años. “Me estaba perfeccionando en música de Cámara, ya que hay una gran diferencia con el tango. Inmediatamente después de eso pensé ‘todo lo serio que puedo estar habitando en este momento, me tiene que servir para trasmitirle al pueblo de la Nación lo que eligió escuchar hace tantos años como para revertir los cuentos que se hacen sobre Argentina’”, rememoró sobre sus inicios.

Luego, durante la última dictadura cívico militar argentina, tuvo que exiliarse y se instaló en París. Años después regresó a la Argentina con una idea innovadora acerca del tango-show. “Nunca creí poder cantar cada una de esas obras que me parecen espléndidas para representarnos, pero sobre todo que me dejan perpleja delante porque la gente que no espera eso y cuando va llegando esa música se queda pensando qué es. Van descubriéndome y eso me hace más joven y me deja muy bien tendida con el pueblo que se acerca”, describió.

Por último, y previo a las presentaciones en la ciudad durante la temporada, Rinaldi expresó su agradecimiento tanto a quienes la siguen convocando como al público que se acerca. “Me gusta que se sorprendan de que alguien como yo siga todavía experimentando la posibilidad de cantar. Me sigo subiendo al escenario como si fuera la primera vez”, finalizó.