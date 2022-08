Teatro, música y muestras para entretenerse en Mar del Plata

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Llega un nuevo fin de semana y hay muchas personas que se preguntan “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”. Tras unas exitosas vacaciones de invierno este viernes, sábado y domingo marplatenses y turistas tienen la opción de disfrutar alternativas culturales que varían entre teatro, música y muestras fotográficas. Por lo cual, Qué digital ofrece un listado con una serie de espectáculos y espacios para tener presente a la hora de organizarse.

Dentro de las propuestas a tener en cuenta para ver qué se puede hacer en Mar del Plata, este viernes se podrá participar de “Resurge MDQ”, un certamen de stand up donde el humor y la comedia son los protagonistas.

En tanto que el sábado, la música copa los escenarios marplatenses. Fueguito de invierno vol. 6, es un evento que reúne bandas locales y también participará la Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA). Por su parte, la música tropical dirá presente con Antonio Ríos junto a MalaGata en el Centro Cultural Brewhouse Puerto.

El domingo el público podrá disfrutar de dos obras de teatro independientes para toda la familia. Se estrena “Más cerquita de la luna”, de Valeria Guazelli, en El Galpón de las Artes y “Me quiere, no me quiere”, de Omar Rodríguez, se presentará en El Club del Teatro. Y, por último, con la proyección de “Memoria” regresa el ciclo de cine arte al Teatro Auditorium.

STAND UP: RESURGE MDQ

Con la idea de generar colaboraciones entre diferentes artistas vinculados a la comedia una productora local organizó “Resurge MDQ”. Un nuevo certamen de stand up en Mar del Plata que busca dar a conocer el trabajo que realizan diferentes comediantes iniciará este viernes a partir de las 21.

En esta oportunidad se subirán al escenario Gabriel Galella, Nancy Sanabria, Santiago Flores, Romina Caino, Alejandro Muñoz, Luciana Albornoz, y Nacho Iovenitti. “Queremos recuperar, alentar y motivar a quienes se alejaron del stand up para que vuelvan al ruedo y recibirlos en esta gran familia de la comedia”, señalaron sus impulsores Lula Dis y “Tato” Agostino.

Según anticiparon desde la organización, cada uno de los participantes realizará un monólogo de 7 minutos ante un jurado. Pero, al mismo tiempo, el público tendrá su espacio para votar a través de redes sociales y durante el show en el teatro. Luego, el jurado le dará una devolución a cada comediante y sobre el final de la noche se conocerá quién ganará.

Juan Manuel Ferrari Urrutia expondrá Salamleikum (La paz sea contigo) en el Teatro Auditorium. Es una muestra fotográfica que registra los hechos ocurridos en Bagdad en 2003 tras la invasión de Estados Unidos. La misma se podrá visitar en el Paseo de la Imagen II.

Un mes antes de los primeros bombardeos producidos por la invasión de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Juan Manuel Ferrari llegó a Bagdad. Una vez ahí, afirma, comprendió que las historias estaban lejos de las noticias de estigmatización que repetían los medios occidentales y cerca de la gente. A través de su registro se puede vivenciar la cultura musulmana.

Con una mirada aguda cuenta a través de las imágenes la condición humana de aquellas personas que se encontraban en la llamada “Guerra contra el terrorismo” con millones de personas desplazadas, muertes y destrucción. La muestra recorre varios años de viajes por Irak, Siria, Jordania, Territorios Palestinos, Israel y Líbano.

La obra de Jordi Casanovas y dirigida por Nelson Valente llega al escenario de la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Será con dos funciones el viernes y el sábado a las 21, que finalizarán con una charla debate.

La puesta, ganadora de tres premios ACE como Mejor obra Dramática, Mejor Dirección y Mejor Actriz, narra cómo en la madrugada del 7 de julio de 2016 en las Fiestas de San Fermín, en “La manada”, formada por cinco jóvenes, el miembro más reciente debe pasar por su “rito de iniciación”. Tras cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, se ofrecen para acompañarla a su auto, estacionado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el camino, uno de ellos logra acceder al pallier de un edificio y llama al resto. Toman a la joven y la ingresan por la fuerza.

“Jauría”, que se estrenó en Madrid en 2019, es un montaje alrededor del juicio a los cinco integrantes de la violación grupal. La puesta es una producción del Teatro Picadero que llega a Mar del Plata a través del Instituto Cultural de la Provincia. La obra es protagonizada por Vanesa González, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi, Juan Luppi, Lautaro Bettoni y Julián Ponce Campos.

Este sábado la productora marplatense Plam organiza “Fueguito de invierno”. Se trata de un “nuevo encuentro de musicxs independientes”.

El público que se acerque al Centro Cultural América Libre podrá disfrutar de la música de Papaya Latinoamérica, Trígona y Lobito. Además participará la Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA). Después de las bandas se podrá bailar al ritmo del dj set cargo de Lean_Om.

El Museo MAR comparte los últimos días para disfrutar de dos exhibiciones de arte contemporáneo. “Apenas mundo” por Ale Veglio le propone a cada visitante involucrarse en los diferentes rituales de la naturaleza. El artista se inspira y trabaja a partir de lo cotidiano, de su entorno, de los paisajes urbanos y naturales que transita.

“Ser paisaje” por Daniel Fitte muestra la investigación que el artista realizó en territorio. En su obra recolecta objetos e historias de vida como un arqueólogo o antropólogo se ve atravesado por su objeto de estudio. La ciudad del cemento es el rotulo de su comunidad gracias a las fabricas cementeras radicadas en la zona desde hace un siglo.

El músico y compositor Antonio Ríos desembarca este sábado en Mar del Plata. Una noche para disfrutar de los clásicos de la cumbia junto a MalaGata, banda pionera de la movida tropical.

Con 42 años de carrera en la música y 25 como cantante solista, “El Maestro” Antonio Ríos regresa a Mar del Plata para vivir una noche a pura cumbia y revivir sus grandes éxitos.

Después de las vacaciones de invierno, este domingo continúa el tradicional ciclo Cine Arte Auditorium con el estreno de “Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul. La película, como otras propuestas de este director, es una experiencia para ir al cine, ya que invita a la reflexión y abrir los sentidos para entender el mensaje. Las funciones tendrán lugar este domingo a las 16 y 18.30.

MEMORIA

(Duración: 136 minutos| Colombia, Tailandia| Drama| Apta para mayores de 13 años)



Sinopsis: Jessica es una botánica británica establecida en Colombia, la despierta una noche un sonido como de otro mundo. La protagonista emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen de este ruido que solo ella parece oír.

Intérpretes: Tilda Swinton, Daniel Giménez Cacho, Agnes Brekke, Jeanne Balibar.

Dirección y guion: Apichatpong Weerasethakul.

Proyecciones: domingo a las 16 y 18.30

El Galpón de las Artes abre sus puertas este domingo a las 17 para disfrutar del estreno de “Más cerquita de la luna”, un espectáculo para compartir en familia.

La obra relata la historia del gato mimado de Matilde que se enamora de una golondrina que vuela libremente por los cielos primaverales. Quiere ser cantor y ella lo anima a salir de su cómodo almohadón. Le muestra, desde lo alto, que hay caminos desconocidos que valen la pena transitar; techos y tejados más cercanos a la luna. La obra invita al público al reflexionar respecto a que vivir en amor y hacer lo se ama ayuda a descubrir que el éxito se encuentra en lo cotidiano.

El elenco está integrado por Valeria Guazelli, quien también dirige el espectáculo, y Gladys Casanello. La escenografía la realizó Gladys Casanello y Pedro Terra y la música original es de Leo Richard.

ME QUIERE, NO ME QUIERE