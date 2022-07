Teatro, títeres y música para disfrutar este fin de semana en Mar del Plata

Una docena de propuestas para despejarse y divertirse este viernes, sábado y domingo.

(Foto: Qué digital)

Después de dos años, las vacaciones de invierno volvieron a contar con una cartelera cargada de propuestas y no faltan las personas que se preguntan: “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”. En pleno receso invernal y durante el fin de semana, marplatenses y turistas tienen la opción de disfrutar de algún espectáculo o espacios con actividades recreativas. Por lo cual, Qué digital brinda un listado con una docena de alternativas culturales que tendrán lugar este viernes, sábado y domingo.

Las recomendaciones culturales inician este viernes a partir de las 14 en el Espacio Unzué: con entrada libre y gratuita quienes visiten el lugar podrán disfrutar de juegos, espectáculos, tiendas y patio gastronómico. Por su parte, Borde Verde llega con música latinoamericana al ciclo “A desaburrir el invierno” del Teatro Auditórium, con funciones este viernes y sábado a las 15. Durante la noche de este viernes tendrá lugar “Exifest volumen II”, un evento que reúne música, stands para tatuarse y rinde homenaje al fotógrafo Hugo Grassi.

Durante todo el fin de semana, los títeres de Pablo García copan el Museo Casa Bruzzone, y además de la función quienes asistan podrán realizar una actividad plástica. En tanto que al sur de la ciudad, en el Faro de la Memoria, las propuestas culturales de este viernes acercan a Atilio Borón, quien disertará sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y el sábado a partir del mediodía tendrá lugar una peña con mucho folclore y buffet a precios accesibles.

El sábado continúa un Festival de Títeres en la sala La Bancaria y la magia de Harry Potter se puede revivir a través de talleres y exposiciones en la Villa Mitre, dentro de las propuestas artísticas que se ofrecen en el Festival de Invierno.

A su vez, las alternativas musicales se diversifican en distintos espacios y algunas con fines solidarios. En este marco, se podrá disfrutar de Buenos Vampiros y Las Tussi en el Club TRI. Y habrá un evento para recaudar fondos para colaborar con el ex bajista de La Whillington en La Rambla. El teatro independiente también dice presente este sábado con una nueva función de “Zapa”, una obra que rinde homenaje a mujeres que fueron fundamentales en el proceso independentista. Y Pablo Vasco vuelve al escenario de Cuatro Elementos con el único fin de hacer reír a quienes asistan a ver “Kidult”.

Por último, este domingo una de las propuestas diferentes para aprovechar es la “Expo – Fan Episodio IV”, un evento que reúne lo más significativo de la cultura pop. Expositores, cosplay y stands invitan a vivir una tarde espectacular.

Cabe resaltar como parte de las sugerencias para saber qué hacer en Mar del Plata, a raíz de las últimas disposiciones por la pandemia de covid-19, que en cuestiones recreativas el uso del barbijo es opcional. De todas formas, es posible que en algunos lugares se pida el “pase sanitario” que acredite el calendario de vacunación y para la mayoría de los espectáculos se recomienda comprar o reservar las entradas previamente.

ESPACIO UNZUÉ

Durante todo el fin de semana, las puertas del Espacio Unzué abren al público a las 14. Una propuesta ideal para compartir en familia. A dos cuadras de la costa, es una alternativa que en estas vacaciones de invierno en Mar del Plata cuenta con actividades recreativas y culturales. Música, espectáculos, juegos, personajes coloridos, tiendas colectivas de la economía popular y social y patio gastronómico con algunas de las opciones.

Además, se puede disfrutar de la exposición de arte a cargo de Miguel Canatakis, Olga Chaves, Alicia Fabían y Susana Lerga y recorrer el edificio para conocer su historia. Quienes se acerquen se encontrarán con parque cuidado con una gran variedad de propuestas. Al aire libre hay un espacio con juegos de madera ideales para trepar con toboganes y puentes. También hay opciones en el salón del primer piso para construir, pintar o leer. En esta oportunidad, la última función se realiza en el teatro y para asistir se reparten 200 números media hora antes de la función.

CRONOGRAMA DE ESPECTÁCULOS –DESPLEGÁ- Viernes 22

-Varieté de marionetas

-Papaya | música latinoamericana

-Camino Sur| circo

-Varieté de marionetas -Papaya | música latinoamericana -Camino Sur| circo Sábado 23

-Apsaras Bollywood | danza

-Las Magdalenas| música infantil

-Payaso Marote | clown

-Apsaras Bollywood | danza -Las Magdalenas| música infantil -Payaso Marote | clown Domingo 24

-Caquita en concierto | clown

-Cuento con vos | música infantil

-El Hechizo | títeres

Entrada: Gratis

Lugar: Río Negro, 3.470

BORDE VERDE EN EL TEATRO AUDITORIUM

El tradicional ciclo “A desaburrir el invierno” continúa con la presentación Borde Verde, un espectáculo para las infancias con música latinoamericana y del mundo. Las funciones tendrán lugar este viernes y sábado a las 15 en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium.

Borde Verde es un grupo de música para las infancias formado en 2012, está integrado por Cecilia Rodríguez Planes, Mario Gabriel Estarque y Margarita Rodríguez Planes. Su objetivo principal es crear mundos desde la música, generar propuestas desde la belleza y el respeto. Su búsqueda es capturar la atención, asombrar, empatizar y jugar.

Entrada: Gratis. Se retiran a partir de las 10 de la mañana el mismo día de la función en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2.280

Gratis. Se retiran a partir de las 10 de la mañana el mismo día de la función en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2.280 Sala: Roberto J. Payró del Teatro Auditorium

LOS TÍTERES DE PABLO GARCÍA EN EL MUSEO BRUZZONE

El titiritero marplatense que sigue el legado de Pepe García realizará este fin de semana funciones especiales este viernes, sábado y domingo a las 15 en Museo Casa Bruzzone. El artista compartirá las historias más desopilantes y entrañables.

Según detallaron desde el museo, luego de la función se realizará una experiencia plástica con materiales artísticos: carbonilla y pastel tiza. La propuesta tiene una duración de 90 minutos y los adultos que acompañan no abonan la entrada. Estará disponible el servicio de cafetería y los materiales de la actividad plástica están incluidos con la entrada.

Entrada: $800, no hace falta reserva previa. Más información a través de WhatsApp al 2233004954

$800, no hace falta reserva previa. Más información a través de WhatsApp al 2233004954 Lugar: Museo Casa Bruzzone, María Curie 6.193

FARO DE LA MEMORIA

Este fin de semana el Faro de la Memoria ofrece diferentes alternativas culturales para reflexionar y entretenerse. Por otro lado y ante la proximidad del Día de la Niñez, quienes tengan la posibilidad pueden acercar un juguete para donar.

En el marco de las vacaciones de invierno, este viernes a las 16 Atilio Borón brindará una charla sobre a” La guerra en Ucrania y el nuevo orden mundial”. Por otro lado, el sábado a partir de las 12 se realizará una peña con clase abierta con Ayelén Martínez, bandas en vivo y buffet. El público podrá disfrutar de “La Temblorosa & Nelson Puliti” a la gorra.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Avenida De los Trabajadores 5.700

EXIFEST VOLUMEN II

La banda marplatense Exiliado organizó “Exifest Volumen II”. El encuentro de música y arte busca homenajear al fotógrafo Hugo Grassi y tendrá lugar este viernes desde las 21 en Abbey Road. “Fue la primera persona que confió en nosotros como banda y proyecto de vida. Más de once años compartimos recitales, giras, discos y muchísimas cosas que quedaran en nuestros corazones para siempre”, señalaron desde la banda al recordar al fotógrafo.

Exiliado, 1000 odios, Madre, Entre Miles y Praga formarán parte de este ciclo que tiene como objetivo generar un espacio para visibilizar a los artistas de Mar del Plata y alrededores. Además, contará con stands de tatuajes, piercings, muñecos, comics y todo relacionado con la cultura pop que acompañarán la noche: Fede Morales y Melani Melom Tattoo, Mira Comics, Melquíades Arrigoni, Corina Piercing, Reina Vudú y Muy Friki.

Exiliado es un power trío de rock formado a mediados del 2008, que ya cuenta con tres discos: el primero, homónimo, “En la vida y en la muerte” (2016) y en 2019 presentaron en sociedad el single “Sr, wake up…” un mash up entre las bandas Las Manos de Filipi y Rage Against the Machine. La banda lanzó su tercer material discográfico en 2021 bajo el nombre “Egolución”, conformado por una trilogía de videos que representan el álbum.

Entrada: $1200 por Articket o en boletería

$1200 por Articket o en boletería Lugar: Abbey Road, Juan B. Justo 620

ZAPA

En la continuidad del ciclo de funciones de este año, llega la única función en vacaciones de invierno de “Zapa”, una obra de teatro que rinde homenaje a las mujeres de la historia que fueron capaces de ir contra su época. La obra está interpretada por Gabriela Meyer y Patricia Viglianchino, con texto y dirección de Lalo Alías y se presenta el sábado a las 21 en el Séptimo Fuego.

La obra cuenta a través de dos personajes, los sucesos que vivieron miles de mujeres que fueron imprescindibles para el proceso independentista, un ejemplo de coraje y patriotismo. En cuyo en 1817 en medio de la nada, dos mujeres se reúnen en secreto con la intención de integrarse a la red de espías que colaboraban con el General San Martín para poder cruzar los Andes y así cumplir su gesta libertadora.

Entrada: $500

$500 Sala: Séptimo Fuego, Bolívar 3.675

BUENOS VAMPIROS

Este sábado el Club TRI abre sus puertas para una fecha solidaria. Las Tussi, Buenos Vampiros y el DJ set a cargo de Mariana Monjeau compartirán el escenario para ayudar a la bajista Lua, quien perdió sus pertenencias en un robo.

Días atrás, la banda marplatense Buenos Vampiros compartió a través de sus redes sociales que le habían entrado a robar en la casa de la bajista Lua. Según detallaron, además de las pertenencias se llevaron su bajo y pedales, e inmediatamente organizaron este evento para poder recaudar dinero para que la artista pueda comprar los instrumentos que necesita.

Entrada: $400 en puerta

$400 en puerta Lugar: Club TRI: 20 de septiembre 2.650

FESTIVAL SOLIDARIO

Este sábado desde las 22, La Whillington organizó un festival solidario a beneficio de Nico, un ex integrante que se esta recuperando su estado de salud.

“Nico, ex bajista de Whillington tuvo un problema de salud, lo operaron la semana pasada dos veces de urgencia y va a estar sin laburar entre tres y cuatro meses”, explicaron desde la banda que decidió organizar el festival “Música para Nico”.

Del evento participarán las bandas Reverdeser, El audaz golpe y La Whillington, entre otros artistas invitados. A su vez, desde la banda compartieron el CBU del músico por si hay personas que no pueden asistir pero que deseen colaborar.

DATOS PARA COLABORAR CON NICOLÁS GONZALO MANGIAROTTI -desplegá- CVU: 0000003100085543967896

Alias: antes.deseo.bata.mp

CUIT/CUIL: 20327922131

Mercado Pago

Entrada: $500

Sala: Salón Montecarlo- Rambla Bristol local 10 frente al mar, entre el Skate Park y La Rambla.

FESTIVAL DE TÍTERES

El tradicional Festival de Títeres continúa con funciones todos los días a las 16 en la sala La Bancaria. Participan seis compañías con diferentes técnicas de títeres, donde no faltarán los clásicos de guante, las marionetas de hilo, bocones, con mecanismos, los títeres de mesa y la tradición marplatense legada por Pepe García.

Este sábado a las 16, marplatenses y turistas podrán disfrutar de Juan Panadero a cargo de la Compañía del Vagón de los Títeres. La obra narra la historia de Juan, un panadero simpático que se encuentra con el diablo que busca quedarse con el pan de toda la comunidad.

Entrada: $450 en boletería

$450 en boletería Sala: La Bancaria, San Luis 2.069

LA MAGIA DE HARRY POTTER EN VILLA MITRE

Este sábado a partir de las 14 en Villa Mitre, además de las visitas guiadas, continuará el Festival de Invierno Infantil y Juvenil. Dentro de las propuestas, este sábado a las 15:30 seguidores de Harry Potter podrán disfrutar de un desfile de túnicas o cosplay referidos a la saga en general, con premios para el ganador.

La propuesta organizada por Wizard Town continúa a las 16.30 en el parque con un taller de varitas y duelos mágicos. Según describieron, cada participante realizará su propia varita mágica y luego los diferentes movimientos para poder lanzar un hechizo.

Entrada: general $250, marplatenses abonan $200.

general $250, marplatenses abonan $200. Lugar: Villa Mitre, Lamadrid 3.870

KIDULT

Pablo Vasco regresa a uno de los escenarios de Cuatro Elementos con un único objetivo: hacer reír. La función tendrá lugar este sábado a las 21.

A ocho años de su debut y luego de la pandemia que lo obligó a pensar sobre el sentido de la vida, el comediante marplatense revisita lo mejor de su material, pero corregido y aumentado. Stand up, oneliners, anécdotas y algún esbozo poético. Todo apuntado a la risa, que es lo único que importa, según define.

“De a poco, las cosas van volviendo a la anormalidad”, expresó Vasco previo a la función de este sábado. “Volvieron los shows, los eventos, las invitaciones a compartir escenario con colegas. De a poco, vamos a poder conquistar el mundo a través de la comedia. Y Kidult es un arma valiosa para lograr ese objetivo”, sostuvo.

Entrada: $700 por Alternativa Teatral o en boletería

$700 por Alternativa Teatral o en boletería Sala: Cuatro Elementos espacio teatral, Alberti 2.746.

EXPO – FAN EPISODIO IV

Este domingo de 14 a 20 se realizará una exposición con stands y exhibiciones de la cultura pop con entrada libre y gratuita.

Según detallaron desde la organización, las personas que se acerquen podrán recorrer más de 50 stands de emprendimientos, muchos de los cuales visitan por primera vez Mar del Plata para participar del evento en el que además habrá sorteos, arte en vivo y artistas cosplay ideales para tomarse fotos con los personajes más representativos de series, videojuegos o películas.