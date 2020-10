Temporada: “A partir de los protocolos, los teatros no son focos infecciosos”

Tras los anuncios, el productor Carlos Rottemberg advirtió que “con ingenio” insistirán para trabajar. Las salas independientes abrirán como protesta.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Tras los anuncios y las definiciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a que no se permitirán abrir las salas de teatro para la próxima temporada en Mar del Plata y el territorio bonaerense por el avance de la pandemia del coronavirus, el productor teatral Carlos Rottemberg aseguró que “a partir de los protocolos, los teatros no nos focos infecciosos” por lo cual junto a referentes del sector están pensando “con ingenio” buscar hasta último momento la mejor forma para volver a trabajar. Mientras tanto, desde la Red de Salas Teatrales realizarán una apertura simbólica este martes al mediodía en la ciudad como protesta y firmarán un documento dirigido al gobernador Axel Kicillof.

Empresarios de salas de teatro de Mar del Plata como Lino Patalano y Carlos Rottemberg, luego de los anuncios oficiales de este lunes en el Museo MAR, señalaron que quedaron en estado de “shock”. “Pocas veces me pasó de no tener una respuesta sólida a lo que se me cruza mientras estoy shockeado por las últimas noticias”, aseguró Rottemberg en diálogo con Qué digital.

Al momento de realizar el anuncio, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia , Augusto Costa, sostuvo que la decisión de que no abran los teatros durante la temporada fue conversada con el sector. En este sentido, Rottemberg confirmó a este medio que mantuvieron dos reuniones virtuales por Zoom, precisamente el 31 de agosto y el 30 de septiembre.

De todas formas, la noticia impactó en el sector teatral que incluye a actores, directores, técnicos, vestuaristas, maquilladoras y personal administrativo. En este marco, el productor teatral realizó un primer análisis aunque se mostró respetuoso por el virus y la situación epidemiológica actual. “En mi caso tuve claro desde el principio, cuando dije que ‘nuestra actividad iba a contracorriente de lo que pide la salud del mundo de espacios abiertos y distanciamiento social’, porque nosotros ofrecemos lo contrario”, consideró.

Sin embargo, Rottemberg siempre apostó a que consensuando medidas de seguridad e higiene como pasa con otras actividades iban a poder reabrir las salas. “A partir de protocolos, los teatros no son focos infecciosos”, afirmó.

El empresario, amante de su profesión, insistió que su obligación es “cumplir con la salud de espectadores y trabajadores”. Horas después de los anuncios, referentes del sector comenzaron a reunirse y ver otras posibilidades. “Obviamente todo lo que podamos seguir aportando, para intentar con ingenio tener un protocolo, para poder trabajar, lo vamos a seguir hasta último momento”, manifestó.

Además, tras conocer la definición del gobierno de la provincia de Buenos Aires se mostró preocupado por toda la costa Atlántica ya que es donde se desarrolla la temporada desde San Clemente del Tuyú hasta Las Grutas: “Ese corredor teatral que tiene tanto predicamento haciendo epicentro en Mar del Plata por primera vez se vería -según esta definición- sin poder levantar marquesinas”. Por otro lado, adelantó que en el caso de la ciudad de Buenos Aires esperarán a reunirse con el ministro de Salud, Fernán Quiroz, para poder “intercambiar opinión”.

De esta forma, el dueño de salas del Complejo Atlas-América, Bristol, Neptuno, Lido y el Teatro Mar del Plata afrimó que mantiene el respeto por el virus, “como primer enemigo desde un primer momento”, lo cual no le impidió ni le impide “seguir poniéndole garra a defender la actividad, defender la cantidad de millares de puestos de trabajo y decenas de empresas que se dedican al espectáculo”, según sostuvo.

“Tampoco me impide poner toda la creatividad posible para no romper aun más el tejido cultural que en Argentina costó mucho construir a lo largo de décadas”, estableció.

Por último, el empresario teatral concluyó: “Una posible apertura no tiene que ver con lo económico sino con una resistencia cultural”.