Tras las suspensiones, confirman que el “PrimaFesti” se realizará en noviembre

Luego de posponer la propuesta por las condiciones climáticas, la primera edición del evento tendrá lugar el sábado 12 y domingo 13.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Luego de posponerse dos veces por cuestiones climáticas y con un line up renovado, el “PrimaFesti” se prepara para celebrar la primavera con juegos, sorpresas y shows de artistas locales: confirmaron que su primera edición tendrá lugar en la Estancia La Moringa – si las condiciones lo permiten- en el tercer fin de semana de noviembre.

El “PrimaFesti” se realizará el próximo sábado 12 y domingo 13 de noviembre en la Estancia La Moringa, Barranca de los Lobos, RP11 KM 546.5. Las entradas desde $2000 se pueden adquirir de manera virtual a través de Instagram, aunque las que ya habían sido adquiridas tienen validez para las nuevas fechas. Sin embargo, quienes deseen su devolución tienen que ponerse en contacto con la producción a través de las redes sociales.

El festival surgió como una iniciativa para celebrar la primavera en Mar del Plata pero las dos primeras fechas tuvieron que reprogramarse por cuestiones meteorológicas. Según anticiparon desde la organización, esta propuesta innovadora invita a participar de un recorrido de diversos géneros musicales acompañado de dj’s, arte, juegos, foodtrucks, fogones y más.

En su primera edición el line up cuenta en su mayoría con artistas de la escena local. Dese la organización describieron que los shows estarán repartidos en dos escenarios, lo cual invitará al público a trasladarse de uno al otro para ver a su artista favorito.

El evento fue reprogramado para el sábado 12 de 13 a 2 de la madrugada y el domingo será desde las 13 hasta la medianoche. Chancha Via Circuito, Joaquín del Mundo, Palta and the Mood, Rondamon, Grupo Ganjah, Rusea, Kanoa, Doma, Jose Soubiron, Randalls, Clandestino, Loly Toons y Panal, entre otros serán parte del line up que se propone concretar la celebración. Además, el reconocido dj Lenni Funk se suma con un set especial y la grilla se completa con la participación de varios artistas emergentes.

En detalle, el sábado Rusea será uno de los encargados de inaugurar con su música el evento que durante el día continuará con la presentación de Reverdeser y el talento de Juan Robles, entre otros artistas. Joaquín del mundo, ex voz de Jeites, será el encargado de abrir la segunda jornada del PrimaFesti, luego se podrá disfrutar de RonDamon, banda que recientemente celebró sus 20 años de carrera, Panal, Lucho Spampinato y artistas emergentes.