Tres películas estremecedoras se suman a la cartelera de cine de Mar del Plata

Se trata de “El llamado salvaje”, “El hombre invisible” y “Buscando Justicia”. En caso de mal tiempo se suman funciones.

Esta semana las carteleras de cine de Mar del Plata suman a la programación vigente tres películas. De esta manera, el público podrá disfrutar de estrenos como “El llamado salvaje”, “El hombre invisible” y “Buscando Justicia”.

Desde la empresa Cinemacenter informaron que continúan con los descuentos a jubilados, docentes y estudiantes. Además están a la venta las entradas anticipadas para “Unidos”. Para esta y otras películas se pueden adquirir desde www.miboleteria.com.ar y en los cines desde las terminales automáticas.

Por otro lado, destacaron que hay funciones de trasnoche en Cines del Paseo Aldrey de jueves a sábado con 2×1 Free y en caso de mal tiempo se suman funciones en todas las salas de cines locales.

EL LLAMADO SALVAJE

(100 minutos – ATP C/R – CAST/SUBT 2D – Animación)



Sinopsis: John Thornton (Harrison Ford) es un hermitaño que vive en las tierras salvajes entre Canadá y Alaska en 1890. Allí conoce a Buck, un perro que fue secuestrado por buscadores de oro para convertirlo en un perro de trineo. Juntos vivirán una aventura irrepetible en el último rincón de la tierra, para llegar donde nadie antes había llegado.

Protagonistas: Karen Gillan, Bradley Whitford, Harrison Ford. Dan Stevens, Omar Sy.

Dirección: Chris Sanders.

HORARIOS Aldrey 2D Castellano: 16:45, 21:40 hs.

Jueves a domingo en caso de mal tiempo: 14:30 hs.

Cines del Paseo 2D Castellano: 17:20, *20:00hs. – Excepto martes.

Jueves a domingo en caso de mal tiempo: 14:50 hs.

EL HOMBRE INVISIBLE

(124 minutos – SAM 16 – SUBT- 2D- Suspenso)



Sinopsis: Es un remake libre de El hombre invisible de 1933. Después de que su abusivo ex novio se suicide, la ingenua viuda Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su ex novio en realidad no está muerto, como había pensado.

Protagonistas: Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen.

Dirección: Leigh Whannell.

HORARIOS Aldrey Atmos 2D Subtitulado: 22:25 hs.

2D Subtitulado: 17:00, 20:10 hs.

Trasnoche Jueves a Sábado: 23:50 hs Cines Ambassador 2D Castellano: 16:50, 19:30, 22:55hs.

2D Subtitulado: Trasnoche Sábado: 00:20hs.

BUSCANDO JUSTICIA

(136 minutos – SAM 13 – SUBT- 2D- Drama)



Sinopsis: Sigue al abogado civil Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) quién se dirige a Alabama para defender a aquellos condenados que no se las ha dado la representación legal adecuada. Uno de ellos es Walter McMillian (Jamie Foxx) que fue sentenciado a muerte por el asesinato de una chica de 18 años. Sin embargo, las pruebas del caso demuestran que él es inocente y su acusación viene del testimonio dado por un criminal que tiene suficientes motivos como para haber mentido. Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas combinadas con expresiones de racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, con las probabilidades y el sistema en contra de ellos.

Protagonistas: Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx.

Dirección: Destin Cretton.