Trimarchi, 20 años: “La curiosidad y la inquietud por el diseño nos mantuvo”

Así lo definió Sebastián “Acampante” Valdivia en la apertura del evento que continúa este fin de semana con workshops, conferencistas y fiestas.

(Foto: Qué digital)

Trimarchi comenzó este fin de semana a celebrar sus 20 años en Mar del Plata y el Estadio Polideportivo Islas Malvinas volvió a ser el epicentro de la convención de diseño más importante de Latinoamérica. “La curiosidad y la inquietud por el diseño se mantuvo y nos mantuvo a la vez. La misma búsqueda e inquietud colectiva nos sostiene para que sigamos trayendo data e información. Es un evento que de alguna manera se sostuvo a sí mismo”, señaló Sebastián “Acampante” Valdivia en la apertura y en exclusivo para Qué digital.



Cerca del mediodía las puertas del Estadio Polideportivo Islas Malvinas se volvieron a abrir para recibir a estudiantes, diseñadores, feriantes y conferencistas y desde las 14, sus impulsores Pablo González y Sebastián Valdivia irrumpieron detrás de la pantalla gigante y de un volado metalizado para dar la bienvenida. Allí, la emoción ganó un poco la pulseada pero ambos agradecieron a quienes acompañaron este reencuentro.

Es que justamente es un reencuentro que se da luego de dos años atravesados por la pandemia: “Mientras estuvimos encerrados tomamos contacto con mucha gente para ver en qué estaban y de alguna manera estuvimos enlazados”, describieron. Tras la apertura oficial, Julia Sbriller compartió sus conocimientos sobre fotografía para miles de estudiantes que iban ingresando al campo y las gradas y el programa continuó con Niceshit Studio y recitales al aire libre con FraniVV y Aniyi.

“Fueron muchos procesos de altibajos a nivel comunidad. Pasamos por mil cosas, hay pocos proyectos que conozca sobre todo autogestionados y del plan cultural que se hayan podido sostener dos décadas porque es realmente complejo y nos expusimos a un montón de cositas que muchas veces eran obstáculos concretos y otras veces ni percibimos”, describió Acampante antes de continuar con la primera jornada.

Sin dudas, Trimarchi en estos veinte años y con una pandemia por medio, fue superándose y a partir de este viernes se vivió el anhelado reencuentro. “La energía y responsabilidad que vemos acá, nos alimenta para seguir cada año generando cosas. Hay un motor que es el goce y el aprender de quienes están acá. Veo un montón de caras agradecidas, la gente que mueve la cabecita como diciendo ‘qué bueno, lo están logrando de nuevo’ y eso nos recarga para la cantidad de años que sean necesarios”, sostuvo el diseñador.

Ese permanecer es sin duda lo que más se resalta al llegar a las dos décadas de encuentro: “Nosotros habíamos pensado Trimarchi como un módulo de 10 años en un principio, después entramos en una situación de ver qué seguíamos haciendo y apostamos a otros 10 y, de repente llegamos a ese horizonte utópico que parecía inalcanzable hablar de 20 años”, subrayó Acampante.

El diseño es imagen y así quedó plasmada la obra con la que se intervino el exterior del Estadio Polideportivo Islas Malvinas para esta edición -y que llama la atención de quienes pasan por el lugar. Sobre los autores, Pomar junto al cordobés Elian Chali, explicaron: “Ambos son muralistas super reconocidos en el mundo y acá en Argentina no tenían una pieza tan grande, son 300 x 9 metros de alto. Es un mural muy grande, lo vemos en un círculo pero si lo extendiéramos serían tres cuadras, es una locura”, destacó uno de los creadores del evento respecto a la importante obra en el estadio.

“Lo que hicieron fue generar un tercer artista, con las cosas que tienen que ver las obras de ambos como las paletas, los colores, las formas geométricas que más coinciden y armaron una obra con la conexión de ambos que es lo que entienden que pasa en Trimarchi: todo es el resultado de un diálogo”, completó sobre el concepto que, de alguna manera, refleja estas dos décadas.

20 AÑOS DE TRIMARCHI: UNA LOCURA QUE NO PARA DE CRECER

Sebastián “Acampante” Valdivia y Pablo González, con 18 y 19 años, comenzaron con el evento en el 2000 mientras estudiaban en la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro. “Cuando arrancamos no teníamos 20 años, tenemos más tiempo haciendo Trimarchi que viviendo. Nos juntábamos después de clase en el quincho de la Malharro a conversar de diseño, llevábamos piezas impresas porque todavía no teníamos Internet todos. Después con eso empezamos a armar lo que podía ser un congreso”, rememoró Sebastián.



Esta curiosidad se fue retroalimentando desde la escuela hasta llegar al Estadio Polideportivo luego de dos ediciones en el Teatro Auditorium. Trimarchi hoy es una marca reconocida y surgió de deformar el nombre de quien fuera su docente, Teresita Demarchi, que en la 15° edición los visitó y les regaló una acuarela como reconocimiento al trabajo de tantos años.

Otro sello distintivo de este evento es la instalación del Club de Armonógrafos, que es custodiada por Huber Valdivia, padre de uno de los referentes del evento. “Empecé hace unos 16 años, más o menos. Seba me trajo un libro de Inglaterra y me gustó mucho. Le pregunté y me dijo que yo podía hacerlo. Se fue sumando gente y armamos un club: nos pueden seguir por Instagram, vamos recopilando cosas para armar las estructuras. Me encanta estar acá y es hipnótico”, confesó para este medio.

“Hay un impulso colectivo de sostener algo que nos hace bien y nos retroalimenta mucho como comunidad”

Como todos los años, pero este en particular, el Trimarchi 2022 tiene una agenda cargada de propuestas tanto en las inmediaciones del estadio como en el Museo MAR. Además, se puede recorrer la tradicional feria que tiene ofertas para quienes están dentro del estadio, mientras que las personas que estén afuera pueden disfrutar de los shows gratuitos al aire libre.

En cuanto a las propuestas, este fin de semana hay mucho en TMDG para no desaprovechar. “Hay movidas abiertas como la Bici Naranjita, va a ser una caravana desde los Molinos y vamos al Club Tri del Museo MAR; lo que tiene de bueno es que va a estar guiada por Bay BadBoy Orange que es un DJ que se armó un triciclo con un generador eléctrico, una consola, un mixer y parlantes, entonces básicamente es un sound system. La experiencia es buenísima y super divertida”, invitó el diseñador respecto a una de las apuestas de este año.

Por otro lado, dentro de los conferencistas principales, se destaca la participación del diseñador Martín Tibabuzo el sábado a las 13:55 en el estadio. “Vino al segundo Trimarchi con un colectivo que tenía de animación experimental pero su pasión siempre fueron el fútbol y las camisetas. En un momento entró en Adidas para hacer la identidad de la Eurocopa, hizo la pelota y las camisetas y ahí ya sentía que había tocado el cielo con las manos. Después tuvo la oportunidad de hacer la camiseta de la Selección Argentina dos veces, ya concretó un montón de cosas que siempre soñó y las viene a compartir”, compartió Acampante.

“También desde Inglaterra viene Kerry Summers cuestionando la ropa que usamos desde quién la hace y la responsabilidad que tiene muchas veces quien diseña desde el impacto social y ambiental sobre las cosas que queremos reflexionar sobre qué estamos haciendo o de qué somos cómplices desde diseñar y elegir los proveedores”, agregó Sebastián sobre otra de las propuestas que buscó resaltar.

Por último, el diseñador recomendó escuchar la disertación de Fede Callegari (Voicot) quien estará el domingo al mediodía en el estadio. “Muchas veces los diseñadores le ponemos doble bolsita y una caja de cartón porque se va a ver lindo y va a vender más pero a veces no pensamos cómo eso va a impactar en el medioambiente y por eso la idea de darle una segunda vida a la ropa y ser consciente que lo que usamos y diseñamos genera un impacto. Tenemos el rol decisivo y queremos poner la mirada en eso”, cerró.