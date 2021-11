Una docena de películas para aprovechar el Festival Internacional de Cine

Ya sea virtual o en las salas de Mar del Plata, el evento internacional continúa esta semana con diversas propuestas.

Esta semana continúa el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con proyecciones de películas que compiten en diferentes categorías y a las que se suman secciones especiales. Ya sea en formato virtual o en salas de la ciudad el evento se palpita toda la semana. En este marco, Qué digital seleccionó una docena de filmes para no perderse.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata comenzó a realizarse hace 67 años aunque con interrupciones y es uno de los quince festivales Clase A reconocidos por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (Fiapf), categoría que comparte con los festivales de Cannes, Venecia y San Sebastián, entre otros.

Cabe recordar que en medio de la pandemia, este año desde la organización adoptaron una modalidad mixta, con una versión online en diferentes plataformas. A su vez, la versión online permite acceder a la programación del Festival en la página web mardelplatafilmfest.com, de manera gratuita para nuestro país. Cabe recordar que las películas se habilitan online el mismo día de su estreno presencial en salas a partir de las 21, y quedan disponibles –hasta agotar tickets– por 72 horas.

Por otro lado, en el canal de YouTube del Festival están disponibles las presentaciones de películas, libros, retrospectivas y charlas con maestras y maestros. Además de las películas incluidas en las competencias, se pueden ver varias de las mejores películas del año, firmadas por autoras y autores como Jane Campion, Hong Sangsoo, Ryûsuke Hamaguchi, Mia Hansen-Løve, Paolo Sorrentino, Nadav Lapid, Ayumu Watanabe, Julia Ducornau, Phil Tippett, Jeanine Meerapfel, Bertrand Mandico, Juho Kuosmanen, Denis Côté, Michelangelo Frammatino, Maggie Gyllenhaal, Reinaldo Marcus Green, Alexandre O. Philippe, Peter Tscherkassky, Apichatpong Weerasethakul, Álex de la Iglesia y Gaspar Noé.

A la par de las actividades especiales, que se realizan de forma virtual, se sumaron propuestas como el programa “Las escuelas van al cine”, “La ESI en las ficciones infantiles” y la segunda edición de la mesa “Accesibilidad audiovisual: desafíos y experiencias en la región”, actividad inclusiva con inscripción previa, que contará con interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) y subtítulos en español. Y la infaltable sección “Mar de Chicas y Chicos”, dedicada al público infantil.

La 36° edición del Festival de Cine de Mar del Plata está dedicada a la memoria del documentalista David “Coco” Blaustein, referente del cine sociopolítico argentino, director, productor y guionista, quien supo utilizar el lenguaje y los recursos del género documental para ponerlos al servicio del uso de la memoria activa. Su obra ha marcado la historia cinematográfica argentina y atraviesa la programación del Festival, tanto en la plataforma Cine.ar como en las funciones presenciales, ya que su largometraje “Se va a acabar” se proyectó en el Teatro Colón.

Durante el Festival, además, se eligió premiar la trayectoria de tres personalidades cuyas carreras marcaron un camino y siguen trabajando en el cine: la directora del Festival La Mujer y el Cine Annamaría Muchnik, el director de fotografía Félix “Chango” Monti, y el actor José Carlos “Pepe” Soriano. Asimismo, se realizarán homenajes in memoriam a la joven productora cinematográfica cordobesa Paola Suárez y al director y expresidente del Incaa Jorge Coscia, quienes fallecieron recientemente.

Por último, cabe recordar que esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata cuenta con siete competencias oficiales: Internacional, Latinoamericana y Argentina (ambas divididas en cortos y largometrajes), Estados Alterados y En Tránsito / Work in Progress (WIP).

DANUBIO

(Duración: 62 minutos | Competencia Argentina | 2021)

Sinopsis: En plena Guerra Fría, la dictadura de Onganía organiza el Festival de Cine de Mar del Plata como una manera de mostrar una imagen de apertura hacia el mundo, mientras continúan en el país la represión y la censura. A partir de un profundo trabajo de investigación que recopila los informes de inteligencia de la época y de un amplio material de archivo audiovisual, Danubio recrea, desde los documentos y la fantasmática de la vigilancia estatal, la historia de una resistencia secreta: una sociedad cultural de comunistas eslavos creada para infiltrarse en el Festival y establecer contacto con las delegaciones de los países socialistas. Al frío burocrático de los informes la película contrapone la calidez de una voz que da cuerpo a esos inmigrantes silenciados, a la vez que nos recuerda que ni la historia del cine ni la de este mismo Festival pueden entenderse si permanece anulada la memoria de quienes fueron perseguidos.

Dirección: Agustina Pérez Rial

Proyección:

Online: martes 23.

TITANE

(Duración: 108 minutos | Hora Cero | Francia | 2020)



Sinopsis: Alexia tiene una fascinación con los autos desde niña. Ni siquiera el accidente de tránsito que provocó que viviera toda su vida con una placa de titanio en la cabeza domó esa pasión: ya adulta, sigue rodeada de autos y hace con ellos un acto de pole dance de un erotismo particular. Ni una rápida enumeración de hechos (asesina gente con instrumentos muy filosos, se escapa de su casa paterna prendiendo fuego todo, cambia su identidad y se convierte en un chico desaparecido) podría dar pistas precisas de todo lo que Titane alcanza a ser. Una película sobre gente rota y en soledad, que se busca y se encuentra a golpes de emociones violentas, que se desarma y transforma –como su personaje principal– y que escapa a la posibilidad de ser encasillada. La nueva película de la directora de Raw (2016) es una aventura visceral y sensorial sobre nuevas y posibles maneras de ser familia.

Dirección: Julia Ducornau

Proyecciones:

Cine Ambassador

– Domingo a las 21:00 – Ambassador 1

– Domingo a las 21:00 – Ambassador 1 Teatro Colón

– Martes 15:30

LA MULA

(Duración: 117 minutos | Estados Unidos | Clint Eastwood: un legado cinematográfico | 2018)



Sinopsis: Un horticultor de noventa años, veterano de la Guerra de Corea, se convierte en mula de la droga para un cartel mexicano.

Proyección:

Paseo Aldrey

– Martes a las 16:00 (Sala Aldrey 2)

SENTIMIENTOS: MIRTA DE LINIERS A ESTAMBUL

(Duración: 97 minutos | Argentina | Homenaje: Jorge Coscia | 1987)

Sinopsis: Mirta es una estudiante universitaria de Buenos Aires en la politizada Argentina de 1974. Luego del golpe de Estado de 1976, ella y su novio deben exiliarse en Estocolmo. El exilio contribuirá a destruir la pareja, y Mirta deberá entonces encontrar su propio camino.

Dirección: Jorge Coscia

Proyecciones:

Paseo Aldrey

– Viernes 16:00 (Sala Aldrey 2)

– Viernes 16:00 (Sala Aldrey 2) Online: hasta el domingo

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?

(Duración: 150 minutos | Georgia | Competencia Internacional | 2021)

Sinopsis: En medio del alboroto en la puerta de un jardín de infantes, luego de chocarse casualmente, Lisa y Giorgi deciden programar una cita para conocerse más. Pero la voz omnisciente que comienza a narrar la película tiene otros planes: le cuenta al espectador que una especie de “ojo malvado”, mediante un acto de magia caprichoso, decide cambiarles los rostros a los protagonistas, con lo cual les será imposible reconocerse a partir de ese momento. Esta historia de amor maldita en la forma de un cuento de hadas será el eje narrativo de una película que encuentra en sus fugas imprevisibles su sentido poético. Además de la pareja trunca, hay perros fanáticos del fútbol que se citan en bares para ver los partidos de un Mundial que en realidad nunca existió, mientras una dupla de cineastas realiza un casting de posibles parejas para una película sobre el amor. Suena extraño y fantástico, y lo es. También es una fábula humanista que demuestra que el cine, a veces, tiene el poder de mejorar la vida.

Dirección: Alexandre Koberidze

Proyección:

Cinema Los Gallegos

– Martes 11:15 (Sala Cinema 1)

FORTUNE FAVORS LADY NIKUKO

(Duración: 97 minutos | Mar de Chicas y Chicos | Japón | 2021)



Sinopsis: Despreocupada, fanática de los juegos de palabras, Nikuko siempre irradia alegría. Su pasado fue difícil: sus malas decisiones amorosas la hicieron mudarse de ciudad en ciudad hasta terminar viviendo junto con su hija, Kikuko, en un barco en el puerto. Nikuko nunca pasa desapercibida; Kikuko, en cambio, en plena preadolescencia, no quiere ser el centro de atención. Todos le dicen que no se parece en nada a su madre; hasta ella misma se pregunta cuál de las dos es la niña ante el entusiasmo desmedido de Nikuko, que a veces la avergüenza. Mientras sortea sus pequeños conflictos escolares, Kikuko irá descubriendo qué es lo que la une a esa madre tan peculiar que le ha tocado en suerte. Con su amoroso y colorido retrato de la cotidianidad, Fortune Favors Lady Nikuko nos recuerda que quizás la familia no se elija, pero es fácil reconocer qué convierte a una casa (o un barco) en un hogar.

Dirección: Gyoko no Nikuko-chan

Proyecciones:

Cinema Los Gallegos

– Miércoles 17:15

– Miércoles 17:15 Ambassador

– Sábado a las 15:00 (Ambassador 1)

– Sábado a las 15:00 (Ambassador 1) Online: desde el miércoles y hasta el sábado.

CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE

(Duración: 103 minutos | Argentina | Competencia Latinoamericana | 2021)

Sinopsis: Camila, una joven platense que se muda a la ciudad de Buenos Aires junto a su familia cuando su abuela enferma gravemente, no solo se ve obligada a habitar un espacio que le es ajeno, sino que debe acatar los mandatos de un colegio religioso y relacionarse con sus compañeros. Su avasallante personalidad y su militancia feminista comenzarán a chocar con este nuevo presente que debe transitar. Inés Barrionuevo vuelve a hacer de la adolescencia el escenario ideal para su cine. Luego de Julia y el zorro (2018), la directora retomó la exploración acerca de las preocupaciones juveniles con Las motitos (2020, codirigida con Gabriela Vidal) y prolonga su búsqueda con este empático retrato de Camila. A su modo, a partir de detalles y escenas que parecen decir poco y todo a la vez, Barrionuevo se apropia de numerosas situaciones escolares para exponer sus inquietudes: el bullying, la opresión ideológica de las instituciones académicas, la subestimación, el despertar sexual y la crisis de identidad.

Dirección: Inés Barrionuevo

Proyecciones:

Paseo Aldrey

– Martes 13:30 (Sala Aldrey 1)

– Martes 13:30 (Sala Aldrey 1) Online: hasta el jueves 25 inclusive

EL OTRO TOM

(Duración: 111 minutos | Estados Unidos y México | Competencia Internacional | 2021)

Sinopsis: Todos dicen que Tom es un chico difícil. Su madre, Elena, inmigrante en el sur de Estados Unidos, trabaja todo el día y hace lo que puede para mantenerlo. Su padre se quedó en México y hace años que no lo ve. Y en la escuela la maestra trata a Tom de “anormal”. Un par de preguntas bastan para que una psiquiatra le diagnostique, casi sin mirarlo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y lo medique. Ese otro Tom que aparece con las pastillas ya no molesta a los adultos, pero tampoco parece tener ganas de nada. Su madre carece de recursos para saberlo, pero los efectos secundarios de la medicación pueden ser terribles. Y, cuando empiece a sospecharlo y quiera oponer resistencia, aparecerá un nuevo peligro: perder la custodia de Tom. Con mucha empatía y sin golpes bajos, Laura Santullo y Rodrigo Plá construyen el retrato de dos personajes a la deriva en un mundo en el que todos juzgan pero nadie está dispuesto a ayudar, con el amor –a pesar de todo– como única arma para defenderse.

Proyecciones:

Teatro Auditorium

– Miércoles 15:00 y 21:00 (Sala Astor Piazzolla)

– Miércoles 15:00 y 21:00 (Sala Astor Piazzolla) Cinema Los Gallegos

– Jueves 17:15 (Sala Cinema 1)

– Jueves 17:15 (Sala Cinema 1) Online: miércoles, jueves, viernes y sábado

MIDNIGHT

(Duración: 103 minutos | Hora Cero | Corea del Sur | 2021)

Sinopsis: Kyung-mi es una mujer sorda que trabaja en un call center. Luego de una cena laboral, recoge a su madre, quien también tiene un impedimento auditivo, para irse juntas a casa. Mientras estaciona su auto, se topa con una víctima del asesino serial que azota las calles de Seúl. Al intentar ayudarla, se convertirá en el nuevo objetivo del homicida. La posterior persecución es la pieza central de uno de los debuts más contundentes de los últimos años. Es que Kwon Oh-seung se maneja con tanta soltura para generar climas de tensión que el espectador se sorprenderá al enterarse de que Midnight es una ópera prima. El exquisito trabajo sonoro y la ferocidad propia del mejor cine coreano son solo algunos de los elementos con los que el director construye esta cacería. Una película que vuelve a exponer una máxima que ya no debería sorprender a nadie: el cine de género es el que mejor lee los horrores del presente.

Dirección: Kwon Oh-seung

Proyección:

Ambassador

– Sábado a las 21:00 (Sala Ambassador 1)

HUGO IN ARGENTINA

(Duración: 97 minutos | Suiza | Documentales a artistas | 2021)

Sinopsis: Hace 72 años, unos dibujantes europeos elegían Buenos Aires como su nuevo hogar. En este selecto grupo se encontraba quien se convertiría en uno de los máximos referentes de la historieta argentina: Hugo Pratt. Su arribo sería solo el principio de una frenética estadía en una tierra que seducía gracias a su industria editorial en auge. La nueva película de Stefano Knuchel es la segunda parte de la trilogía –que comenzó en 2009 con Hugo Pratt in Africa– sobre la vida del historietista italiano. En ella, el director refleja cómo la obra del creador del icónico Corto Maltés fue influenciada por las vivencias que experimentó en el país: fiestas, recelos, sexo, drogas, persecuciones, tangos y, sobre todo, su relación con Héctor Oesterheld. Knuchel apela a imágenes de archivo y testimonios para darnos una cálida bienvenida al laberinto Hugo Pratt.

Dirección: Stefano Knuchel

Proyecciones:

Cinema Los Gallegos Shopping

– Viernes a las 20:15 (Sala Cinema 1)

– Domingo 14:15, Cinema Los Gallegos (Sala Cinema 1)

– Viernes a las 20:15 (Sala Cinema 1) – Domingo 14:15, Cinema Los Gallegos (Sala Cinema 1) Online: desde el viernes al domingo.

NUESTROS DÍAS MÁS FELICES

(Duración: 100 minutos | Competencia Argentina – Fuera de Competencia | 2021)



Sinopsis: Agatha es una señora que al momento de cumplir los 74 años vive con su hijo Leónidas quien, aunque adulto, todavía no pudo encarar una vida de total independencia por cuidar y estar pendiente de su madre controladora y algo déspota. Su monotonía cotidiana da un vuelco cuando, de la noche a la mañana, la anciana se despierta en el cuerpo de una niña de siete años. Con la ayuda de su hermana, quien vuelve al pueblo costero en el que habitan y con quien parece haber cierta distancia, Leónidas deberá resolver una situación al borde del absurdo que todavía no puede comprender, mientras descubre que es tiempo de revelar su personalidad, hasta entonces velada. Como demostró en la hermosa Mamá, mamá, mamá (2020), Sol Berruezo Pichon-Rivière exhibe una sensibilidad particular para exponer, entre chispazos de fantasía e irrealidad, esas pequeñas grietas que generan las palabras cuando no se dicen y, sobre todo, para mostrar que se pueden sanar a tiempo.

Proyección:

Paseo Aldrey

– Jueves a las 14:00 y 20:00 (Sala Aldrey 3)

– Viernes a las 16:30 (Sala Aldrey 1)

ENGOMADO

(Duración: 15 minutos | Competencia Argentina de Cortos | Argentina | 2021)

Sinopsis: Marcos está preso. En la cárcel, su posesión más preciada es un teléfono que entró de contrabando su novia. Con él, Marcos graba y manda videos. Esta película es el diario de un intercambio clandestino, la historia de quien deja escapar imágenes para no dejarse vencer por el encierro.

Dirección: Toia Bonino, Marcos Joubert

Proyecciones:

Paseo Aldrey

– Viernes a las 14:00 y a las 20:00 (Sala Aldrey 3)

– Sábado a las 14:00(Sala Aldrey 3)

– Viernes a las 14:00 y a las 20:00 (Sala Aldrey 3) – Sábado a las 14:00(Sala Aldrey 3) Online: desde el viernes y hasta el domingo

MADRES PARALELAS

(Duración: 123 minutos | España | Película de clausura 2021)

Sinopsis: Dos mujeres, Janis y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas.

Dirección: Pedro Almodóvar

Proyección: