Una temporada repleta de música: “Mar del Plata tuvo una invasión joven”

El productor Pablo Baldini trazó un balance de enero y evaluó la apertura de un nuevo espacio para recitales como AtPark.

(Fotos: prensa NA Producciones)

A pesar de la incertidumbre que provocó el avance de la tercera ola de covid-19, el mes más fuerte de la temporada de verano como es enero presentó una gran cantidad de alternativas culturales, musicales y espectáculos a diferencia de lo ocurrido hace un año atrás cuando se mantenían restricciones por el impacto de la pandemia. Y uno de los nuevos escenario que surgió en Mar del Plata para recitales fue AtPark, que albergó a referentes de la música urbana y se consolidó como un punto de encuentro. “Mar del Plata tuvo una invasión joven y eso es publicidad para la ciudad”, afirmó el empresario y titular de la productora NA, Pablo Baldini.

“Estamos contentos con la instalación del lugar, de la marca, la producción. Tanto la gente como los músicos hablaron muy bien del lugar”, evaluó el productor en diálogo con Qué digital después de un mes a plena música urbana y after beach en AtPark, ubicado en el balneario Horizonte del Sol, de avenida De los Trabajadores 4044.

“Seguramente vamos a ampliar esta línea con entretenimiento variado para un público y artistas con distintos niveles de convocatoria. Seguramente el año que viene sumemos rock y pop que este año no estuvo”, vislumbro el empresario que hace 35 años produce contenidos con artistas de nivel nacional e internacional en Mar del Plata.

En la previa de la temporada, a mediados de agosto 2021, se habían anunciado grandes shows en Mar del Plata cuando la situación epidemiológica comenzó a mejorar y empezaron a eliminarse diversas restricciones. Tal fue el caso de NA Producciones que preveía, entre otros artistas, la llegada de Vicentico en el estadio Polideportivo Islas Malvinas. Sin embargo, al poco tiempo volvieron a cambiar los planes. “Habíamos programado para octubre y noviembre seis conciertos que no se llevaron a cabo, tampoco salieron a la venta las entradas, tuvimos la visión de ver que la gente iba a ver a un espacio cerrado poco tentador para ir a ver un show”, explicó Baldini.

En este sentido, el empresario compartió que también desestimaron la idea de traer nuevamente un espectáculo de Fuerza Bruta para esta temporada. “Pensamos que todavía el mercado iba a estar contraído y también lo repensamos. Por eso nos volcamos a la playa con un aforo del 100% al aire libre, lo cual influye en el trato de la salud y tomamos personal en cuanto al protocolo sanitario”, subrayó.

Así que la gran apuesta fue la música urbana y sus referentes. “Ellos mismos lo anunciaron, eran sus primeros shows en el año, algunos hacía dos años que no tocaban por lo cual no había parámetros, no habían tocado afuera ni mucho en Argentina. (María) Becerra había hecho 24 teatros pero no había muchos parámetros para saber dónde estábamos parados”, analizó.

“Creo que Mar del Plata tuvo una invasión joven y eso es publicidad para la ciudad. Por ejemplo en Instagram tuvieron más de un millón de vistas videos de Becerra, Duki o Bizarrap hablando de la ciudad. Entre todos llegan a los 5 millones de vistas y eso es muchísimo”, describió el empresario.

AtPark abrió este verano sus puertas y concretó 14 fechas donde participaron más de 45 artistas y, según los números oficiales, unas 50.000 personas vivieron la experiencia en el predio ubicado en la zona sur de Mar del Plata.

En concreto, se consolidó como un predio totalmente equipado a metros del mar y con un line up sólido. “Los músicos se concentraban ahí para encontrarse. Hubo una noche que se encontraron para festejar un cumpleaños: Wos, Duki, María Becerra, FMK, Rusherking y algunos productores no tan conocidos”, destacó Baldini.

En el mismo sentido, graficó: “María Becerra no conocía Mar del Plata. Quizás no lo alcanzamos a dimensionar acá pero sus videos estuvieron dando vuelta en las redes visualizando el mar, el amanecer que se daba cuando terminaban de tocar. Eso también es publicidad para Mar del Plata que es muy difícil pagarla”.

En cuanto a puntos pendientes desde lo artístico, proyectó: “Había muchos (artistas) que habían decidido no hacer gira, nos quedamos con ganas de hacer No te va gustar, Babasónicos, La Vela Puerca, que no estaban tocando y arrancan ahora en Cosquín, Lollapalooza y el año que viene tendremos chances de hacerlo”.

De todas formas, consideró que la propuesta estuvo a la altura de las circunstancias. “Tocó Duki y a los dos días Bizarrap, después Emilia y dos jornadas de María Becerra. A eso se le suman los after beach y en febrero la juventud vuelve a su ciudad, retoman las carreras universitarias o a los colegios y no había la oferta artística que estuviera a la altura de lo que queremos hacer”, apuntó.

“Siempre aposté por un valor diferencial en Mar del Plata. Ahora se está hablando del parque como uno de los lugares del verano, había un slogan como el festival musical del verano porque fue un festival de cuatro semanas”, evaluó el productor.

Por su parte, y en cuanto a lo que viene, fue cauto: “Empezamos con todo un panorama sanitario complejo, también vino mucha gente que cuidó su bolsillo y administró sus fondos entre entretenimiento y compromisos familiares. Está muy difícil, hay que tomar muchas precauciones y aparte los costos han subido muchísimo también así que de alguna manera creo que es el momento de esperar un poco. No es tan sencillo visualizar de acá a seis meses porque no sabemos qué va a pasar”.