Unzué: de una institución cerrada a un espacio abierto de promoción de derechos

El Instituto Saturnino Unzué a lo largo del tiempo pasó de ser una construcción emblemática de la aristocracia nacional donada como una institución cerrada para que vivan y se eduquen niñas de bajos recursos a un lugar abierto de promoción de derechos. Este sábado el histórico edificio cumple 110 años y Qué digital hizo un recorrido por su interior, entre las actuales propuestas culturales y sociales y los sectores que hace años esperan obras de infraestructura, para repasar parte de su extensa historia.

Este sábado el Unzué ubicado en Río Negro y la costa celebra 110 años. En 1909, las hermanas María de los Remedios Unzué de Alvear y Concepción Unzué de Casares encomendaron la construcción de un asilo – hospital para niñas “débiles”. “Después no fue hospital y se terminó de construir en 1912, por problemas de filtraciones de agua del techo recién se pudo inaugurar el 5 de marzo de ese año”, detalló Marcelo Escobar, quien trazó un recorrido por la historia y la mística detrás del edificio. La institución fue bautizada como “Asilo Saturnino Unzué” en honor al padre de las donantes.



Inicialmente, el espacio funcionó como un orfanato. “Las primeras chicas vinieron de Casa Cuna de Buenos Aires y las inscripciones se anotaban en un cuaderno, con las filiaciones y ‘recomendadas por…’ no venían por orden de un juez. Este era el asilo ‘modelo’ del país y creemos que la mitad de las chicas que vinieron en el primer tiempo no eran huérfanas, sino que la familia no las podía cuidar. Funcionaba como si fuera un internado”, relató Escobar.