Vacaciones de invierno 2021: ¿qué se puede hacer en Mar del Plata?

PROGRAMACIÓN VACACIONES DE INVIERNO

LUNES 19

17.00| Maimará (Red de salas)

Entrada general: $300 Jubilados y Estudiantes: $250

MARTES 20

18.30| Ciclo grandes recitales de piano a cargo de Guillermo Zaragoza

Entrada general: $300 Jubilados y estudiantes: $250

MIÉRCOLES 21

20.30| Instituto Romairone presenta “Homenaje a Piazzolla”

Entrada general: $400

JUEVES 22

17.00| Armónium y El viaje Universal (Red de salas)

Entrada general: $300. Jubilados y estudiantes: $250

VIERNES 23

20.00| Tango a tango

Soraya Ruth presenta una velada tanguera, acompañada musicalmente por un cuarteto de maestros y la participación de un artista de larga trayectoria tanguera, Ricardo Martín. El cuarteto esta integrado por Horacio Soria en piano, Antón Sullivan en violín, Brian Caballero en bandoneón y Eduardo Luc en contrabajo.

Entrada general: $400. Jubilados y estudiantes: $300

SÁBADO 24

20.00 | Flamenco esencia de Andalucia

Una nueva propuesta del coreógrafo y bailarín Matías Navarro y su compañía de flamenco Mora Triana. Se trata de un recorrido por los distintos ritmos del flamenco que transporta al público a Andalucía, tierra de gitanos, y lo llevara a descubrir la verdadera esencia del flamenco con músicos en vivo, cantaores gitanos y bailarines de primer nivel brindarán un espectáculo de jerarquía.

Entrada general: $600. Jubilados y estudiantes: $500

LUNES 26

20.30 | La Revuelta

La obra expone un asunto frecuente en la historia argentina de estos últimos años: el problema del hombre y sus tierras. La propiedad del suelo que se trabaja es un conflicto. Quienes son sus verdaderos propietarios. ¿Es necesario revelarse para ganar derechos? Sus personajes son reales, auténticos y logran encarnar pasiones tan primitivas como vitales en el hombre y la mujer: celos, pasión, justicia, venganza o poder ante una cuestión tan antigua y siempre actual como es la explotación del hombre por el hombre. Durante el desarrollo se ves que el éxito o el fracaso de esos campesinos no depende de una lucha sino de sus propias falencias interiores.

Entrada general: $400. Jubilados y estudiantes: $300

MARTES 27

17.00| La Veredita Pequeña Orquesta, grupo de música infantil

Entrada general: $400. Jubilados, estudiantes y con DNI cultural: $300.

20.30| Décadas, show cómico musical

Un espectáculo de humor y baile con coreografías que atraviesan e ilustran las distintas décadas. Un cuerpo de ocho bailarines con un colorido vestuario. Dirección General Anahí Ramos

Entrada general: $500. Jubilados, estudiantes y con DNI cultural: $450

MIÉRCOLES 28

19.00 | Fufu una vida de perros (Ciclo Red de Salas Independientes)

Entrada general: $300. Jubilados, estudiantes y con DNI Cultural: $250

JUEVES 29

20.00| Piazzolla Tango World

Show internacional de tango danza, realizado por la Compañía Tango Furia de la ciudad de Mar del Plata y acompañados en la voz por la cantante Marisa Holman. Un espectáculo que homenajea al genio musical marplatense Astor Piazzolla por medio de la danza, a través del virtuosismo y una variedad coreográfica única en la ciudad. Idea, coreografía y dirección: Emmanuel Marín

Entrada general: $400. Jubilados, estudiantes y con DNI Cultural: $300

VIERNES 30

20.30| Aiperon presenta “Dark side of the moon and more”

La banda tributo a Pink Floyd, cierra sus doce años de carrera con “Dark side of the moon and more”. “Speak to Me”, “Breathe”, “On the Run”, “Time”, “The Great Gig in the Sky”, “Money”, “Us and Them”, “Any Colour You Like”, “Brain Damage” y “Eclipse” sonarán de la mano de estos músicos marplatenses, juntos con otros clásicos de la banda.

Entrada general: $500

SÁBADO 31

17.00| Una música nueva

Unipersonal de narración oral escénica para público adulto que recorre sucesos y anécdotas de la vida de Astor Piazzolla, como un sentido homenaje en el marco del centenario de su nacimiento. Con textos de su autoría, Mariela Kogan pincela en su voz un entrelazado de historias desde la niñez del músico hasta su consolidación como compositor original.

Entrada general: $400. Jubilados, estudiantes y DNI cultura: $350

21.00 | Pantaleón Tango

Show tanguero, músicos solistas, cantante Antonio Grieco y bailarines de primer nivel Emmanuel Marín y Lola Gutiérrez Rey, en un espectáculo musical imperdible dedicado a la obra del gran Astor Piazzolla.

Entrada general: $500. Jubilados, estudiantes y con DNI Cultural: $350.