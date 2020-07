Vacaciones de invierno, en casa: Cine.ar ofrece películas para toda la familia

Desde este martes y durante dos semanas, el canal y la plataforma web del Incaa ofrecerán distintas propuestas animadas desde las 20. La programación.

Comenzaron las vacaciones de invierno y al no poder ir al cine por la pandemia del coronavirus, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) presenta una programación especial, tanto en el canal de televisión como en la plataforma web para ver en familia. En estas dos semanas Cine.ar ofrecerá películas para disfrutar en casa a partir de este martes.

El ciclo “Cine para toda la familia”, que se podrá ver en el canal Cine.ar, comenzó este martes a las 20, con la película animada “Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe”, de Walter Tournier. La programación especial de vacaciones de invierno continuará el viernes 24 de julio a las 20, con “Natacha, la película”, de Fernanda Ribeiz y Eduardo Pinto, basada en las historias de Luis Pescetti.

El ciclo de Cine.ar continuará el lunes 27 de julio a las 20, con la película podrá ver “Caídos del mapa”, de Leandro Mark y Nicolás Silbert, sobre el libro homónimo de María Inés Falconi. Y para despedir estas extraordinarias vacaciones de invierno, el ciclo cerrará el viernes 31 de julio a las 20, con “Cuentos de la selva”, de Liliana Romero y Norman Ruiz, basada en la obra de Horacio Quiroga y con las voces de Abel Pintos y Eugenia Tobal, entre otros.

Por otro lado, para acompañar estas vacaciones de invierno a través de la plataforma Cine.ar se podrá disfrutar una serie de “Cortos para toda la familia”, con treinta cortometrajes multipremiado. Entre los que se destacan “Luminaris”, de Juan Pablo Zaramella, que figura en el libro Guiness de los récords al haber recibido más de trescientos galardones en todo el mundo, “La ventana abierta”, de Lucila Las Heras, sobre el cuento homónimo de Saki, y cortometrajes de “Historias Breves” como: “Una cabrita sin cuernos”, “La de Messi”, “Niño rana”, “11:40”.

SELKIRK, EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE

(80 minutos/ Animación)

Sinopsis: Selkirk, un pirata rebelde y egoísta, es el piloto del Esperanza, un galeón inglés que navega por los mares del sur en busca de tesoros. Mediante apuestas gana los ahorros presentes y futuros de sus compañeros, granjeándose la enemistad de la tripulación y del capitán Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desierta.

La historia tiene como antecedente un caso real ocurrido en 1703, cuando el marinero escocés Alexander Selkirk discutió con el capitán de su barco y fue abandonado durante más de cuatro años en una isla desierta.

NATACHA LA PELÍCULA

(75 minutos – aventuras)



Sinopsis: Nati y Paty son dos grandes amigas que comparten novios, secretos y el emprendimiento de escribir cartas de amor a cuatro manos para alivianar la tarea al Cupido de los más bajitos. Mientras se preguntan de dónde vienen los pensamientos, planean una desafiante misión: demostrar que los perros ven en colores, para obtener la máxima calificación en la feria de ciencias y tecnología de la escuela.

CAÍDOS DEL MAPA

(95 minutos -ATP- Aventuras)

Sinopsis: Cuatro chicos de séptimo grado planean esconderse en el sótano de la escuela para no ir a clase, pero en forma inesperada deben aceptar que se les una, bajo amenaza de delatarlos, Miriam, una compañera del grado francamente indeseable. Mientras ellos interactúan y se revelan celos, rencores, miedos, odios y amores ocultos, en la superficie se desarrolla otra historia: la de las profesoras, la directora y los padres quienes reaccionan de diferentes modos frente a la acción de los chicos.

CUENTOS DE LA SELVA



Sinopsis: Es un día normal en la selva americana. Cerca de allí, hay un puerto, los barcos están llegando llenos de camiones y máquinas. Oncade es un hombre obsesionado con su trabajo y preocupado por su hijo único, Tomy, de 8 años.

Oncade trabajaba para el señor Davius, un millonario que sólo tiene un objetivo: destruir la selva tropical. El Yaguareté advierte a los demás del peligro por venir. Si los seres humanos entran en la selva, no habrá más árboles. Sin árboles, no habrá sombra. Sin sombra, no habrá agua y si no hay más agua, no habrá más vida. Los animales no creen lo que dice el Yaguareté, pero el coatí, que ha visto las máquinas, tiene miedo.