“Vivo”: a través de las máscaras, un homenaje a la esencia del teatro

Los domingos de enero, Marcelo Savignone presenta una obra de improvisación en Cuatro Elementos. Además ofrecerá dos seminarios de formación.

(Foto: prensa Marcelo Savignone)

En una versión especial de la comedia del arte junto a máscaras balinesas, el reconocido actor y docente Marcelo Savignione saldrá a escena este domingo en Mar del Plata con “Vivo”, un espectáculo experimental de improvisación y acercamiento a lo más primitivo del teatro. “Las máscaras impactan con la transformación, lo que hace el ser humano de por sí para adaptarse. El teatro es una síntesis de esto, lo que hace es una transformación espontánea e inmediata. Lo que podría suceder en el transcurso de una vida, el teatro lo hace en una hora”, explicó en una charla con Qué digital.

“Vivo” se presentará a partir de este domingo 5 de enero a las 21 en el complejo teatral Cuatro Elementos, ubicado en Alberti casi San Luis. Por otro lado, el artista ofrecerá partir del lunes 6 de enero dos seminarios: “Mascara Expresiva y Melodrama” y “Máscara Primitiva y Skakespeare”, que se dictarán de lunes a jueves de 10 a 14. Para mayor información o inscripciones, acercarse a Alberti 2746 o comunicarse al 495-3479.

Con “Vivo”, el también dramaturgo propone al público un espectáculo experimental de improvisación y acercamiento a lo más primitivo del teatro mediante el uso de máscaras balinesas y de comedia del arte, que son la herramienta y el soporte poético elegido por Savignone. De este modo logra un reencuentro de los espectadores y el actor con ese teatro que postula al intérprete como instrumento del drama, como agente en un territorio que exacerba el comportamiento humano en su diversidad.

“Las máscaras son el inicio del teatro. Y la improvisación, también. En conjunto, con esta obra, logramos un homenaje a la celebración del teatro. ‘Vivo’ es eso: un homenaje al teatro, a quienes hicieron teatro y a quienes desarrollaron en todos estos siglos lo que hoy es nuestro presente teatral”, sostuvo Savignone días previos al estreno en Mar del Plata.

La decisión de Savignone de trabajar con máscaras no es caprichosa. Por el contrario, el actor confiere a las máscaras balinesas una capacidad de revelar, develar y desenmascar. “La máscara da esa posibilidad de ruptura social, del rostro como mandato social”, sintetizó.

– ¿Cómo es la experiencia teatral de “Vivo”?

-Vivo es un espectáculo que vengo realizando con máscaras balinesas. En este momento traigo la edición especial con máscaras de comedia del arte. Están cruzadas las máscaras balinesas, de oriente, con máscaras de la comedia del arte que son occidentales. Plantea una idea de teatro más universal, en definitiva el oficio del teatro, es un homenaje al oficio del teatro.

– Es una búsqueda bastante desde el cuerpo ¿Cómo es la interacción con el público?

– Es un espectáculo de improvisación en el cual se definen algunas consignas que refieren al comienzo del teatro como son las didascalias (en qué lugar está situada, qué personaje hay). Es al comienzo, esa producción refiere y da la posibilidad de producir una obra creada en el momento. Las didascalias son un disparador para generar la obra. Las máscaras impactan con la transformación, lo que hace el ser humano de por sí, hace que se adapta. El teatro es una síntesis de esto, lo que hace es una transformación espontanea e inmediata. Lo que podría suceder en el transcurso e una vida, el teatro lo hace en una hora.

-¿Qué habilita el uso de máscaras en el teatro?

-La máscara da esa posibilidad de ruptura social, del rostro como mandato social también, poner cara de… para ser aceptado. Eso muchas veces lo que hace es alejarnos de nuestro espacio de esencia, como lo llamarían algunos autores. Lo que hace la máscara es romper con lo social a través de rostros fijos para provocar alivio en el sentido de la sinceridad, de lo genuino y no solamente del intérprete también en el espectador. Esta gran capacidad que tiene el teatro de cuestionar los mandatos.

– ¿La confección de las máscaras quién las realiza?

– En parte algunas son de Bali, que se tallan en madera, hay otras hechas en cuero de la comedia del arte que son hechas por Fredie Iriarte, quien es el mascarero con el que dialogo y construyó con él la poética.

– ¿Cómo fue tu primer acercamiento al teatro y a las máscaras?

– En principio, soy músico y cuando estaba estudiando medicina hubo un acercamiento al teatro casi por curiosidad y luego fue parte de mi camino. Como tengo cultura de estudio más formal por estudiar medicina, si bien no soy médico. Me interesó formarme con la profundidad que requiere cualquier oficio que uno tiene que hacer con responsabilidad.

-El teatro se puede trabajar con esa rigurosidad, ¿pero cuál fue el disparador que te inclinó al mundo especifico de las máscaras?

-El disparador fue estudiar Lecoq, eso me llevó a tomar un taller donde me coloqué una máscara balinesa, me fui a Bali a investigar las máscaras, vi un espectáculo. Seguí formándome, conocí a un maestro que se llama Tomas Pratqui que vino con la formación de arte vivo, tomé un taller y me invitó a que vaya a Londres a perfeccionarme. Me perfeccioné, a veces es un momento donde uno deja de hacer y empieza a dejarse llevar. Creo que el oficio me fue llevando por esa curiosidad a esto que hoy puedo plantear como una parte de mi vida en Capital y una etapa en mi camino.

Siempre estoy buscando qué me interpela. Hay algo hace un tiempo que creo que está pasando que se trata de escribir nuestras propias historias, creo que la historia la contaron quienes ganaron, entonces empecé a desconfiar de las historias y empecé a ver cuáles son las propias historias. Algo de eso hay en esta búsqueda, como dice Paulo Freire: “Buscamos para esperanzarnos”.