Vuelve el Taller de Narrativa, para abordar la lectura y escritura desde otro lugar

(Foto: prensa Taller de Narrativa)

El proyecto Taller de Narrativa, a cargo de Emilio Teno y Mariano Taborda, volverá en el mes de marzo por cuarto año consecutivo. Desde sus inicios y hasta la actualidad, una gran cantidad de personas pasaron por el espacio literario que se desarrolla y año tras año crece en Mar del Plata.

En los tres años anteriores se formaron más de trescientas personas con Teno y Taborda, docentes a cargo del Taller de Narrativa, quienes retoman a partir de marzo los grupos de lectura y escritura de textos narrativos.

“El taller rompe con la idea de que hay gente elegida que recibe inspiración de no sabemos dónde. La escritura es trabajo. También hacemos mucho hincapié en la lectura. Nadie que no lea puede escribir. No solo es leer mucho, sino entender por dónde ingresar al texto; un buen lector es una suerte de detective que va juntando pistas”, compartieron los docentes para Qué digital.