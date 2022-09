A falta de siete fechas, Leandro Somoza no es más el entrenador de Aldosivi

Este miércoles a la noche la dirigencia del “Tiburón” desvinculó a Somoza después de malos resultados. Con él como DT, el equipo sacó solo 12 puntos de 45 posibles.

(Foto: Qué digital)

Con el equipo último en la tabla de la Liga Profesional y además en zona roja de los promedios a falta de siete fechas para que termine la temporada y se definan los dos descensos, la dirigencia de Aldosivi despidió a Leandro Somoza como entrenador. La práctica de este martes fue dirigida por Diego Pipa Villar, quien nuevamente asumirá como interino.

Las fechas pasaron, el equipo no levantó cabeza, mostró muy pocos momentos de buen fútbol y ante la urgencia de sacar puntos en el tramo final del año para lograr salir de los puestos de descenso, la dirigencia del Tiburón tomó la decisión que lo mejor sería que Somoza no siga más en el cargo.

En ese sentido, según pudo saber Qué digital y a la espera del anuncio oficial por parte del club, la desvinculación se cerró durante la noche de este miércoles, y este jueves a primera hora de la mañana Somoza llegó al predio para despedirse del plantel que entrenó bajo las órdenes de Pipa Villar, que vuelve a ser el DT interino.

Leandro Somoza asumió como entrenador de Aldosivi el 25 de junio, y debutó en la fecha sexta fecha del actual campeonato. El ex volante de Boca y Vélez y que se retiró como profesional justamente con la camiseta del Tiburón después de haber logrado el ascenso a primera debutó con un triunfo como local por 1 a 0 ante el Rosario Central de Carlos Tévez.

Sin interinatos y con la primera victoria del equipo en el torneo, parecía que el ánimo de todo el plantel marplatense cambiaba repentinamente pero con el correr de las jornadas el declive se pronunció. Tanto es así que desde que Leandro Somoza estuvo al mando del equipo lo dirigió en 15 presentaciones en la Liga Profesional y uno por Copa Argentina, con un saldo muy negativo: solo tres victorias (Central, Lanús y Vélez), tres empates (Colón, Gimnasia y Unión) y diez derrotas, por lo que el equipo solamente sumó 12 puntos de 45 posibles en el torneo doméstico.

En una de esas diez derrotas se encuentra el de Copa Argentina cuando fue superado por Newell’s, aunque en esa oportunidad jugó con un equipo alternativo.

Claro está, otro de los números negativos es el de goles a favor y en contra ya que Aldosivi en la estadía de Leandro Somoza en Mar del Plata marcó tan solo 13 goles a favor y recibió 28 tantos.

En el medio, el 10 de agosto, el equipo sufrió un ataque en el predio con el incendio de cinco autos de jugadores y empleados, tras caer ante Godoy Cruz en Mendoza. “El miedo siempre está, nosotros que estamos inmersos en esta locura a veces no nos damos cuenta. Mi hija me preguntó esta semana si podíamos salir a la calle cuando me vino a visitar. Eso te hace abrir un poco los ojos”, declaró después del DT.

A pesar de los malos números, hace apenas ocho días y después de la derrota por Liga Profesional como local ante Newell’s, Leandro Somoza se mostró entero y ante la pregunta de periodistas si iba a continuar en el cargo manifestó: “De esta se sale dando la cara y estando más fuerte que nunca. Ni se me pasó por la cabeza dar un paso al costado. Llegué hace poco al club, en una situación igual que la de ahora”.

Y la última fecha fue la gota que rebalsó el vaso. No solo perdió un partido clave denominado “final” ante un rival directo como Arsenal (goleada en contra 3 a 0), sino que los otros equipos que pelean en la zona baja de los promedios sumaron: Patronato igualó 0 a 0 ante Central, Sarmiento venció como visitante por 1 a 0 a Newell’s y el resultado más doloroso fue en el final de la jornada cuando Central Córdoba en tiempo de agregado consiguió el gol que le dio la victoria por la mínima ante Gimnasia de La Plata.

Con esta última fecha y a falta de siete partidos, Aldosivi continúa en el puesto 27 de la tabla de los promedios con 99 puntos, solamente por encima del Patrón que alcanzó las 98 unidades. Por arriba del Tiburón se encuentran Central Córdoba y Arsenal, que con sus respectivas victorias alcanzaron los 108 puntos, por lo que el conjunto marplatense tiene que descontar en este tramo final 9 puntos de 21 puntos en juego. Asimismo, el elenco de Santiago del Estero y dirigido por Abel Balbo aún debe un partido contra Vélez.

Dentro de este panorama oscuro, lo positivo para el conjunto del Puerto marplatense es que el próximo lunes desde las 19 recibirá en el estadio José María Minella a Central Córdoba, en lo que puede ser la última chance de soñar con mantener la categoría -siempre y cuando no haya una reestructuración en el formato por parte de AFA-.

El que entrenó al plantel profesional este martes fue Diego Pipa Villar, quien en este mismo campeonato dirigió en cuatro oportunidades al plantel luego de la renuncia en la primera fecha de Favio Yagui Fernández. En los partidos que el ex volante estuvo al mando del equipo, perdió ante Estudiantes de La Plata ante Patronato, ambos por 1 a 0, empató sin goles contra Platense y fue goleado por 5 a o ante Racing.