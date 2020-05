Por el coronavirus, se agudiza la situación económica de los clubes marplatenses

Qué digital dialogó con dirigentes de diferentes instituciones de la ciudad para clarificar cuál es su presente, en un contexto adverso como lo es una pandemia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Por Federico Iavagnilio | @FedeeIava



El coronavirus, además de causar graves problemas a nivel sanitario, hace estragos en la economía de las personas y en consecuencia, en la de diferentes organizaciones, como son los clubes deportivos. Las distintas instalaciones deportivas tienen sus puertas cerradas desde mediados de marzo, lo que naturalmente provocó una gran disminución en los abonos de los socios, un ingreso que -para muchos de ellos- es su principal fuente de dinero. Sumado a esto, las tarifas que en años anteriores tuvieron aumentos desmedidos y las deudas que algunas instituciones aún conservan, hacen que el presente económico para muchos clubes sea por demás adverso.

Pese a que el gobierno nacional y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) han lanzado una serie de ayudas, principalmente mediante subsidios, esos ingresos no terminan de cerrar la crisis que los clubes atraviesan. Además, la incertidumbre lógica que la pandemia acarrea, hace que el futuro sea desesperanzador.

En este marco, Qué digital dialogó con dirigentes de diversos clubes marplatenses para indagar acerca de la crisis económica que varios de ellos están viviendo. ¿Cómo se manejan a raíz de la pandemia? ¿Qué porcentaje de socios pagan sus cuotas? ¿Los empleados han podido cobrar sus sueldos?

ALVARADO

“La merma en los ingresos está muy palpable. De un total de 2000 socios, se está cobrando un 15% del padrón. Hay un 20% de falta de ingresos en los alumnos que concurren al jardín de infantes, y un 100% de los alquileres que cobra el club por los locales que tiene en la sede, o sea que ahí no se cobra absolutamente nada. Pasa lo mismo con la parte de la tercerización del natatorio y las canchas de césped sintético, además de los sponsors que no te dan un centavo”, explicó el presidente de Alvarado, Wenceslao Méndez sobre los ingresos.

Además, el dirigente reparó en que a ese dinero se le suman los montos vinculados con la televisación, ya que en la última temporada, Alvarado fue protagonista de la Primera Nacional de fútbol: “Nosotros tenemos a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que nos garantizó que vamos a contar con los ingresos de la televisación, pero no sé hasta cuándo durará. Con eso cubrimos el 40% de los sueldos y gastos”, agregó Méndez.

“Entre jugadores profesionales, profesores, maestros y demás, estaremos entre 60 y 70 empleados. Salvo los jugadores profesionales, están todos al 100% pagos, ya que en el fútbol se paga con un mes de vencimiento”, enfatizó.

KIMBERLEY

Uno de los clubes con mayor capacidad de socios y actividades deportivas a su disposición, como lo es Kimberley, también atraviesa una crisis económica a raíz de la pandemia. “La situación económica es mala. La cobranza se hace muy difícil y la gente no puede cumplir con sus obligaciones. Por supuesto que se entiende a los socios. Está claro que las personas no pueden cumplir con las obligaciones que tienen y esto es una cadena”, dijo el presidente de la institución, Luciano Mignini.

Igualmente, aclaró que buscan soluciones para que sus empleados estén al día: “Por suerte Kimberley cumplió con los sueldos de marzo con los 38 empleados que tiene en planta permanente. Con la ayuda del gobierno se ha pagado la mitad de abril y seguimos trabajando en busca de soluciones para terminar de pagar abril y así sucesivamente”, sumó, al tiempo que destacó: “Tengo la tranquilidad de que uno hace todo lo posible para cumplir con sus obligaciones, pero está claro que la situación es malísima”.

Kimberley cuenta con 2850 socios, y hasta el momento, sólo abonaron sus cuotas entre el 20 y 30%. “Yo quiero aclarar que no renegamos de eso, lo primero que hacemos es entender al socio. Agradecemos al que sigue pagando y entendemos al que no lo pueda hacer”, finalizó el presidente del Dragón.

QUILMES

Otra de las grandes instituciones que tiene la ciudad es Quilmes, que también atraviesa un marco de incertidumbre plena en lo relativo a la economía. “Nosotros mantenemos el club cerrado desde el 16 de marzo y no se volvió a abrir. Eso ha traído un shock en los ingresos. Los chicos tiene clases de forma virtual y los profesores se adaptaron. Igualmente se ha resentido porque lo monetario ha decaído y estamos sobrellevándolo. La caída ha sido muy brusca”, contó a Qué digital Jorge Unzué, presidente del Cervecero.

“La caída ha sido seguro del 50%, a pesar de que las clases se dan en forma virtual. Esta situación mundial ha recaído un poco el pago de las cuotas sociales y la actividad, es obvio, hay otras obligaciones”, justificó.

En cuanto a la gran cantidad de empleados y colaboradores que tiene el club, el dirigente confió que están haciendo equilibrio para abonar la totalidad de los sueldos. “Estamos viendo cómo poder pagar el 100%. Si bien el club, en toda su dimensión, ha cumplido con el 80% de los haberes, no deja de ser muy difícil. Además hay que sumarle los servicios, no tenemos una entrada. Tenemos una ayuda del gobierno con los subsidios y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que nos abonan el 50% de los sueldos, pero la otra parte se tiene que hacer cargo el club y ahí es donde está el problema para cumplir con el 100%”, clarificó Unzué.

AL VER VERÁS

“Nosotros no tenemos ni un ingreso. No le cobramos a los chicos”, aclaró Carlos De Los Reyes, presidente de Al Ver Verás. Al explicar cómo se mantiene el club a pesar de que no ingresa dinero, fue conciso: “Por suerte uno prevé que pueden pasar cosas y tenía unos ahorritos y nos estamos acomodando. Llegan las tarifas y seguros y tenemos que seguir pagando”.

Al Ver Verás es un club que lleva adelante políticas que van de la mano con la ayuda en los barrios y las acciones orientadas a la contención de los grupos más vulnerables. “Como política de más de 40 años, nosotros sólo cobramos los $200 de seguro a los chicos, pero imagínate que ahora que no hay actividad, no le podemos cobrar. De los 160 chicos que tenemos pagarán 50 nada más. En los barrios de alrededor hay mucha miseria, y con esto ni te cuento”, lamentó De Los Reyes.

Ante este escenario, la noticia respecto a los subsidios brindados tanto por el Emder como por el gobierno nacional fueron recibidas con mucha expectativa. “Ojalá cobremos los subsidios. Eso nos va a dar un margen para los meses que faltan. Nosotros dentro de toda la humildad, vamos a tratar de conservar lo que venimos haciendo. Con salvar a un chico por un año ya es suficiente, y nosotros hemos salvado a más de uno”, se sinceró, orgulloso.

Y además, el presidente se animó a hablar sobre la política en el país: “No podemos pretender que con unos meses del actual gobierno nos solucionen de lo que estamos pasando. Están sobrepasados después de tantos años abandono, ahora con la pandemia está haciendo explosión”, sentenció De Los Reyes.

ONCE UNIDOS

“El club tiene 6.000 socios y pagaron la cuota social 2400 y la cuota de actividad 1200. Es decir un 40 % de la cuota social y un 30 % de las cuotas de actividad“, detalló a Qué digital Horacio Taccone, presidente de Once Unidos y actual concejal de Acción Marplatense.

Además, Taccone admitió que el club tiene 25 empleados y destacó el hecho de que pudieron pagar el total de los sueldos, gracias a unos ahorros que tenían destinados a la ampliación de un gimnasio.

Con respecto a los subsidios anunciados, el club marplatense no se presentó para solicitarlos. “No pedimos los subsidios. El de Nación es para clubes de menos de 2.000 socios y el del Emder es para clubes que por su situación social lo amerite, y nosotros preferimos que ese dinero sea para los que lo necesiten más que nosotros“, aclaró el presidente.

CADETES

El tesorero del Club Cadetes, Sergio Bourdal, explicó la situación que atraviesa la institución deportiva. “Tenemos entre 250 y 300 socios activos, de los cuales el 80% son de fútbol profesional y el otro 20%, del fútbol de escuela. A comienzos de año teníamos una buena gestión y estábamos cobrando entre un 80% y 90%, pero en abril tuvimos un 54% de cobranza y en lo que va de mayo tenemos un 40%. Con el agravante de que el valor de la cuota es menor al que estábamos cobrando”, clarificó.

Con respecto a los empleados, el club tiene 20 colaboradores, que cobraron el 100% de los sueldos, salvo en abril que hubo una quita final, por lo que percibieron cerca del 80%. Ahora, desde la institución trabajan para pagar lo adeudado gracias a lo recaudado, aunque aclararon que no va a pagar menos del 50% de los sueldos mientras dure esta situación. “Estamos apelando a los padres de los socios para que la recaudación no baje del 50%. Con ese dinero pagamos todas las tarifas y parte del sueldo de los empleados, además de que Cadetes gestionó los subsidios de ayuda a los clubes“, clarificó Bourdal y puntualizó: “Cuando salga eso nos va a ayudar a mantener el salario de los empleados”.

MDQ 06 HOCKEY CLUB

“La pandemia nos complicó a todos. A la gente le cuesta pagar la cuota. Tenemos alrededor de 150 socios, y en estos meses se nos bajó un 40% la cuota de socios. Nosotros lo que dispusimos es cobrar el 50% de la cuota porque si seguíamos cobrando la cuota plena nos iba a costar cobrar, por eso decidimos bajarla”, expuso el presidente de MDQ 06, Fabián Rodríguez.

Aunque la situación no es la ideal, hasta el momento los empleados están cobrando al día. “Estamos manteniendo los sueldos de los profesores y empleados al 100% pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir así”, se sinceró.

Con la incertidumbre respecto a lo que pasará en el futuro, el presidente de la institución marplatense compartió algunos indicios de lo que creé que sucederá. “Los deportes individuales van a volver antes que los grupales. El no saber cuándo vamos a volver a los campeonatos nos genera una gran incógnita y no sabemos cómo sobrellevarlo, y más aún con los protocolos que exigen o que se ven en Europa”, cerró con vehemencia, pero con una cuota de desilusión: “Vamos a cruzar los dedos para que esto se termine rápido pero no creo, esto va para largo”.

SPORTING

“Por el momento estamos atravesando bien la pandemia, con las dificultades propias que tienen todos los clubes. Antes de que pase esto y el cierre de todas las instalaciones estábamos muy ordenados. Eso nos permite hacer frente a todos los gastos que tenemos, como los alquileres, los sueldos de los profesores, y los empleados. Hasta ahora venimos cubriendo el 100%, gracias al esfuerzo de todos los socios”, afirmó Juan Fuscaldo, vicepresidente de Sporting de Mar del Plata.

“El club hoy por hoy tiene a los socios que hacen actividades de hockey y rugby y con los que apoyan como exjugadores, estamos en alrededor de 1200 socios. Además tenemos los socios adherentes, que son los que usan el gimnasio, que lógicamente está cerrado y ahí tenemos la parte más complicada. Por suerte el 95% se ha mantenido, tuvimos unas bajas lógicas de aquellos que están adheridos a los comercios, los entendemos y estamos a disposición de todos los socios, como siempre, es una línea que mantenemos”, proclamó.

Antes de cerrar la charla, Fuscaldo fue claro: “Nosotros tenemos tres empleados en la parte administrativa y mantenimiento, además de los profesores de todas las actividades a quienes se les ha pagado el 100% gracias al esfuerzo de todos los socios”.

CLUB NÁUTICO

“El Club Náutico Mar del Plata cuenta con unos 1950 socios activos, más unos 500 previtalicios y vitalicios. El porcentaje de cobrabilidad ronda el 55 %“, expresó Eduardo Ramírez Lijo, presidente del Club Náutico, ante la consulta de este medio. Además, con respecto a sus empleados, admitió que pagaron el total de los haberes de marzo y destacó el hecho de que, antes de la cuarentena, el club se encontraba en una buena situación económica, lo que les permite hoy en día atravesar el presente, en medio de la pandemia.