Aguas abiertas: Ivo Cassini no logó la clasificación olímpica en Portugal

El nadador marplatense no consiguió una de las 15 plazas que otorgó el preolímpico. Tras nadar diez kilómetros, terminó en la posición 38 con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 2 segundos.

(Foto: Instagram @ivocassini)

El nadador Ivo Cassini compitió este domingo en el preolímpico de aguas abiertas en Portugal, y tras completar la prueba de diez kilómetros, finalizó en el puesto 38 en un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 2 segundos lo cual no le alcanzó para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La cita internacional realizada durante el fin de semana en Setubal, ciudad portuguesa, otorgó 15 plazas para nadadoras y 15 plazas masculinas para los próximos Juegos Olímpicos. Dentro de los 30 pasajes para Tokio que fueron dados a las y los nadadores de todo el mundo, una es pertenencia argentina: se trata de la cordobesa Cecilia Biagioli, quien terminó en el séptimo puesto en la rama femenina y que completó la prueba en 2 horas, 2 minutos y 52 segundos.

En cuanto a la prueba masculina que tuvo como protagonista al nadador marplatense Ivo Cassini, a pesar de que pudo completar de buena manera la difícil prueba de diez kilómetros, no consiguió la soñada plaza para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Di todo lo que tenía. No se cumplió el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos. Una carrera muy dura y las sensaciones en el agua no fueron las que esperaba. La preparación estos últimos cuatro años fue excelente aposté todo y fui por todo, superando meningitis y cualquier obstáculo que se me presentara desde lo personal o económico. De los últimos cuatro años pase más de 40 semanas entrenando a más 3.500 metros de altura rompiendo los límites físicos y mentales, tolerando dolor, mucho dolor. Lejos de mi ciudad, mis amigos, mi familia, solo yo. Todo a pulmón sin ningún tipo de apoyo”, expresó en sus redes sociales el nadador del Club Kimberley una vez finalizada la exigente prueba.

Por su parte, el otro argentino que compitió en el preolímpico fue Joaquín Moreno, quien tampoco consiguió el boleto a Tokio ya que terminó en la 24° posición con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 9 segundos. Además, en la rama femenina estuvo presente Romina Imwinkelried, nadadora que hizo un muy buen trabajo y se ubicó 16° con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 13 segundos.