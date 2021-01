Aldosivi cierra su participación en la Copa Diego Maradona con múltiples bajas

Con nueve casos positivos en coronavirus y tres lesionados, un “Tiburón” diezmado se mide ante Defensa y Justicia desde las 17.45 por la última fecha del certamen.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Sin chances de clasificar, con múltiples bajas y con entrenador interino es cómo llega el conjunto marplatense al último encuentro de la Copa Diego Armando Maradona. Este jueves, desde las 17.45, un Aldosivi diezmado se enfrentará ante Defensa y Justicia en cancha de Sarandí por la quinta jornada de la “Fase Complementación A” y que tendrá arbitraje de Mauro Vigliano.

La semana para Aldosivi empezó agitada, primero con la noticia de que Ángel Guillermo Hoyos dejó de ser el entrenador tras un “común acuerdo” con la dirigencia y que su lugar lo reemplaza interinamente, y por esta fecha, Favio Fernández. Y siguió luego con seis casos positivos nuevos en coronavirus en el plantel.

Pero además de quienes contrajeron la enfermedad, Yagui también deberá rearmar el equipo por las bajas por lesión, empezando por uno de los emblemas del equipo, Luciano Pocrnjic, quien padece una tendinopatía del tendón del bíceps femoral pero igualmente forma parte de la delegación y será suplente. A él se suman Marcos Miers, Nahuel Yeri y Javier Iritier.

Es por esto que el que hará su debut en primera división será el arquero Luis Ingolotti, quien se recuperó de covid 19. Además, el cuerpo técnico tendrá que reemplazar a piezas importantes como Francisco Grahl -contrajo coronavirus- y su lugar lo ocuparía Joaquín Indacoechea.

Además de Pancho Grahl, se confirmó en las últimas horas que Fabián Assmann, Sebastián Lerena, Federico Milo, Jonathan Zacaría y Nahuel Panaro también dieron positivo en covid-19. Así, sumados a Lautaro Rinaldi, Leandro Maciel y Gastón Gil Romero, actualmente el equipo del Puerto cuenta con nueve futbolistas en tratamiento y recuperación por coronavirus.

Una de las rachas negativas que afronta Aldosivi es que como local no consigue la victoria desde el 24 de enero del año pasado sobre Lanús (2-0) en el marco de la fecha 17 de la Superliga. Luego, fueron ocho derrotas y un empate. En contrapartida a esto, como visitante en esta temporada no conoce la derrota y aún no recibió goles en contra: tres victorias 1 a 0 ante Argentinos Juniors, Estudiantes y Patronato y un empate sin goles frente a San Lorenzo.

Defensa y Justicia, por su parte, es otro equipo que tiene una semana movida pero por otras razones ya que este martes empató 0 a 0 ante Coquimbo Unido de Chile por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y este sábado disputará en el Norberto Tomaghello el partido de vuelta.

Es por esta razón que el último partido de la “Fase Complementación A” de la Copa Diego Maradona se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí para cuidar el césped para el partido decisivo que tendrá el sábado en el duelo copero. Igualmente, el Halcón de Varela tiene una ínfima oportunidad para clasificarse a la final de la Complementación de la copa local: solamente lo hará si este jueves gana por seis o más goles ante Aldosivi.

Si esto no sucede, la final de la Fase Complementación la disputarán el sábado Rosario Central ante Vélez desde las 22.10, mientras que los finalistas de la Fase Campeonato la jugarán el domingo Boca y Banfield desde las 22. Cabe mencionar que el que pierda de este último duelo se medirá ante el ganador de la final de la Complementación, y el que salga vencedor de ese partido se clasificará a la Copa Sudamericana 2022.