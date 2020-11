Aldosivi consiguió tres puntos importantes en La Paternal ante Argentinos

Por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional, el “Tiburón” logró la victoria por 1 a 0 ante el “Bicho” con tanto de Federico Andrada.

(Fotos: prensa Aldosivi)

Por la segunda fecha de la Zona 5 de la Copa Liga Profesional, Aldosivi consiguió tres puntos importantes tras ganarle en condición de visitante en La Paternal a Argentinos Juniors por 1 a 0 con tanto del delantero Federico Andrada.

Con este resultado, el Tiburón se colocó en soledad en la punta de la Zona 5 con 4 puntos hasta que este sábado se enfrenten San Lorenzo y Estudiantes. Aldosivi disputará la tercera fecha en el José María Minella el próximo sábado desde las 14 ante el Ciclón.

Fue un partido friccionado el que se vivió en el estadio Diego Armando Maradona, con muchos reclamos donde la mayor sorpresa ocurrió en la previa, cuando el entrenador del Tiburón, Ángel Guillermo Hoyos, dio a conocer el plantel defensivo con una línea de tres defensores, con Joel Carli en el centro de la defensa, mientras que Jonathan Schunke y Mario López Quintana fueron los stoppers por derecha e izquierda, respectivamente.

En cuanto al desarrollo del partido, la poca generación de juego en ambos equipos hizo que prácticamente no se crearan situaciones de peligro en la primera mitad, salvo a los 30’, cuando una desinteligencia defensiva por parte del arquero del Bicho, Lucas Cháves, y el central experimentado, Carlos Quintana, hizo que no se entendieran y por muy poco no lo pudo aprovechar el carrilero derecho, Emanuel Iníguez.

Igualmente, Argentinos encontraba espacios en el sector izquierdo del ataque, lugar donde pudo inquietar en la espalda de Iníguez, aunque el equipo de Diego Dabove no fue lo profundo que necesitaba para hacer trabajar al arquero Luciano Pocrnjic.

El comienzo del complemento fue para el conjunto local, que salió con mayor intensidad al juego, encontrando asociaciones que no buscaban en la primera mitad. Con mayor amplitud en la zona ofensiva y con Damián Batallini participativo, logró quebrar la defensa del Tiburón.

Pero con el correr de los minutos, Aldosivi pudo aplacar las ofensivas de Argentinos y a los 76′, el conjunto marplatense quebró el marcador tras un error en la salida. Allí Rodrigo Contreras habilitó con un gran pase en ventaja a Andrada que tuvo tiempo de parar la pelota, mirar al arquero y definir cruzado para estampar el 1 a 0.

Con el resultado a su favor, Aldosivi aguantó las embestidas de Argentinos que llegaron mayormente desde el juego aéreo. Así, el conjunto marplatense consiguió un gran triunfo que lo posiciona en la punta de la Zona 5 y le permitirá trabajar con mayor tranquilidad pensando en la tercera fecha cuando reciba a San Lorenzo.