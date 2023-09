Aldosivi empató con Deportivo Madryn y continúa en la zona baja

(Fotos: Qué digital)

Después del empate en Villa Crespo, Aldosivi tenía en Mar del Plata una buena oportunidad para cortar la racha sin victorias y acercarse a los de arriba. Sin embargo, los de Mariano Charlier -que sigue como DT interino- no pudieron plasmar las buenas intenciones que insinuaron contra Atlanta y empataron sin goles frente a Deportivo Madryn por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. Este nuevo empate lo mantiene en la zona baja, a cinco puntos del que jugará por el tercer descenso.

Lo hecho ante el Bohemio había mostrado algunas aristas positivas para un Aldosivi que se había quedado sin técnico y al que la sombra de los de abajo no dejaba de perseguirlo. Con esas sensaciones, el Tiburón buscó frente a Deportivo Madryn ser prolijo desde la tenencia, pero careció de profundidad en los metros finales para llevar peligro, durante la primera parte, al arco de Nicolás Temperini.

Lo más amenazante salió desde la movilidad de Facundo Curuchet que, a través de sus desbordes por la banda izquierda, intentó con poco éxito inquietar a la defensa visitante. Madryn, por su parte, creció desde la frescura de Lucas Necul aunque tampoco pudo, en los 45 minutos iniciales, inquietar demasiado a Luis Ingolotti.

El ingreso de Juan Manuel Olivares desde el inicio del segundo tiempo pretendió darle a Aldosivi una tenencia de mejor calidad para ofrecerle mayores posibilidades de desnivelar tanto a Curuchet como a Claudio Riaño. Sin embargo, terminó repitiéndose en centros que pocas veces llevaron peligro. La más clara, en ese sentido, la tuvo Facundo Pereyra a los 12’ después de bajarla de pecho en el área y rematar al cuerpo de Temperini.

Con el correr de los minutos, el equipo del Puerto se adelantó en el terreno y asumió riesgos pero también se desordenó. Con una defensa adelantada y poco coordinada los espacios abundaron y fueron bien aprovechados, aunque no con fortuna, por el visitante. A los 23’ Yamil Possi cobró penal por un agarrón de Ariel González a Brian Ferreira, pero el delantero de Madryn pareció estar un paso por delante y el juez de línea levantó la bandera. Siete minutos más tarde, fue Leandro Marinucci quien tuvo su grito de gol ahogado por una nueva posición adelantada.

Con pocas ideas, Aldosivi intentó buscar el triunfo sobre el final y casi lo consigue a los 41’ con un cabezazo de Stefano Callegari que tapó Temperini. Pero también pudo perderlo en dos remates de Enzo Arreguin que cruzaron todo el arco de Ingolotti.

Este nuevo empate, lo deja a Aldosivi decimocuarto con 32 puntos, a ocho del Reducido y a cinco de Chaco For Ever, que hasta acá estaría jugando por no descender contra San Telmo.