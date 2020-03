Aldosivi lo buscó por todas las vías, pero no pudo ante un San Lorenzo contundente

(Fotos: Qué digital)

En una agradable tarde marplatense se disputó un buen partido en el José María Minella. Aldosivi que estuvo siempre con el resultado en contra, buscó por todas las vías de ataque pero no pudo ante un San Lorenzo contundente. Fue 3 a 1 por la fecha 22 de la Superliga.

Hasta el tanto del Ciclón, el que dominaba las acciones con juego, agresividad e intenciones era Aldosivi. San Lorenzo por lo pronto trató de quebrar esa conducción del local esperando en su cancha y tratando de lastimar con el buen manejo de su cerebro Ángel Romero y con pelotazos largos a su jugador de área, Adolfo Gaich.

Pero cuando el Tiburón estaba en un buen momento, una pelota parada abrió el marcador. A los 14′ a partir de un córner ejecutado por Menossi, el defensor de Aldosivi Gil Romero no logró despejarla como pretendía y la dejó bollando en el sector derecho del área. Allí Romero se hizo con la pelota y con un centro preciso a la cabeza de Bruno Pittón, estampó el 1 a 0 en la tarde marplatense para convertir su séptimo tanto en esta Superliga.

Con el resultado en contra, el conjunto marplatense no fue el mismo que en el primer cuarto de hora, y con menos espacios, no pudo profundizar lo necesario para molestar a la defensa experimentada del Ciclón. Para frenar el ritmo de juego y conseguir alguna falta para oxigenar a su equipo, Ángel Romero se hizo dueño de la pelota, con buena conducción desde sus pies para irse al entretiempo arriba por la mínima.

Rápidamente Hoyos movió el banco de suplentes e ingresaron Rincón y Contreras para tener otras opciones en ataque. Y mal no le salió ya que 5′ después del cachetazo que recibió, pudo descontar: ante una recuperación del lado derecho del colombiano, éste se la entregó con un pase en ventaja a Bertoglio que cuando estaba frente a Torrico, con un golpe sutil de su pierna derecha marcó el tercer tanto y logró el 2 a 1 en el Minella, para volver con chances en un encuentro que se le tornaba complicado al Tiburón.

Luego del descuento, Aldosivi se animó con sus vías y armas. Con actitud, temperamento y con muchos jugadores en la ofensiva, aunque dejando algunos espacios atrás, el partido se jugó en campo de los de Boedo. A base de centros y corridas llegó a inquietar a una defensa que solo rechazaba como podía sin generar acciones en campo contrario.

Aunque la actitud hasta el final del encuentro no estuvo en duda, las ideas no lograron inquietar a un San Lorenzo que con sus once jugadores detrás de la línea de la pelota y de sus líneas, con el pasar de los minutos lograba estar cada vez más cerca del arco que defendió Torrico.