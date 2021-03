Aldosivi pagó caro sus propios errores y perdió ante Central Córdoba

Con un jugador menos durante 60 minutos, el “Ferroviario” se lleva una victoria importante por 2 a 1 de Mar del Plata tras aprovechar malas salidas del “Tiburón”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante dos gruesos errores en las salidas defensivas, Aldosivi los pagó caro y cayó por 2 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio José María Minella y por la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El elenco marplatense comenzó perdiendo tras una equivocación de Emanuel Iñíguez, pero pudo empatarlo rápidamente con el olfato goleador de Federico Andrada y el Ferroviario se quedó con un jugador menos tras la expulsión por doble amarilla de Dixon Coleani. Cuando parecía que el partido se inclinaba para el local, la visita se encontró con un “regalo” que le dejó Luciano Pocrnjic a Cristian Vega que no perdonó y anotó el 2 a 1 antes de finalizar el primer tiempo.

En el segundo tiempo el equipo de Fernando Gago no estuvo fino en la creación de juego, prácticamente no tuvo situaciones de peligro a pesar de dos embestidas del equipo cerca del final. Con este resultado no pudo recuperarse después de la derrota ante Colón ni tampoco hacerse fuerte como local.

A los 10′, un grueso error en la salida defensiva por parte de Emanuel Iñíguez, que quiso salir jugando con el segundo central pero lo anticipó Leonardo Sequeira en tres cuartos de campo, y se fue solo frente al arquero: ante la salida de Luciano Pocrnjic, la tocó suave y por encima para poner el 1 a 0 parcial a favor de la visita.

Aldosivi no se resignó, se hizo ancho en el campo de juego y pudo contestar rápidamente a lo que suponía ser un duro golpe: tras un centro preciso desde el sector izquierdo por parte de Emanuel Insúa al corazón del área, el goleador Federico Andrada anticipó y ganó en las alturas para estampar el 1 a 1 en el José María Minella.

Luego de la alegría en el local por el empate transitorio, el partido entró en un bache, y comenzó a ser más friccionado. Tanto es así que tras dos fuertes infracciones, a los 21’ y a los 32’, el central Dixon Rentería salió expulsado por doble amonestación.

Así parecía que el encuentro estaba inclinado para el lado de Aldosivi tras la expulsión y la tenencia de pelota que proponía el equipo, pero cerca del final, a los 43’, un nuevo error defensivo le costó caro al elenco marplatense: el arquero Pocrnjic dudó en salir jugando y se la terminó obsequiando a Cristian Vega, que había ido a presionar y lo remató con un disparo al primer palo para irse al descanso arriba por 2 a 1.

En el complemento se hicieron presentes las impresiones y el nerviosismo, principalmente en el elenco que tenía la obligación por ir perdiendo, ser local y tener un jugador más que el rival. Estas combinaciones no le hicieron bien al juego que suele proponer el equipo de Fernando Gago.

Los minutos pasaban y Aldosivi seguía sin conexiones ni asociaciones de mitad de cancha hacia adelante que puedan romper línea ante un equipo santiagueño replegado y esperando un nuevo error marplatense. Además, los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes no tuvieron el peso en la ofensiva que se esperaba. Lentamente el Ferroviario se guardó tres puntos importantes por cómo se dio el encuentro y para seguir entre los primeros puestos de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Sin poder recuperarse de la derrota ante Colón y sin poder hacerse fuerte como local luego de romper el maleficio en el José María Minella ante Arsenal, el elenco de Mar del Plata tiene una dura parada en la continuidad del certamen ya que el próximo domingo desde 18.30 visitará a San Lorenzo.