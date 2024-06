Aldosivi perdió el invicto en la Primera C del femenino

Las “Tiburonas” cayeron como visitantes ante Estrella del Sur por 2 a 1 en la última joranda de la Zona A y ya piensan en la próxima instancia del campeonato.

(Foto: archivo / prensa Aldosivi)

Aldosivi de Mar del Plata no pudo continuar con su paso arrollador y perdió este sábado en su visita a Estrella del Sur por 2 a 1 por la última fecha de la Zona A de la Primera C del fútbol femenino. Las Tiburonas no lograron cerrar la primera fase con puntaje perfecto y ya piensan en la Fase Ascenso.

Luego del triunfazo conseguido frente a Almagro, Aldosivi debía visitar a Estrella del Sur con el objetivo de terminar la primera etapa del torneo de la mejor manera para ya empezar a preparar lo que será la segunda parte del campeonato. Sin embargo, en su último partido como visitante perdieron el invicto y regresan a Mar del Plata con la primera derrota de la temporada.

El conjunto del Puerto arrancó con buen pie y de arranque se puso en ventaja, porque a los 13′ de la primera parte Delfina Morán puso el 1 a 0 parcial. Sin embargo, las de Alejandro Korn encontrarían rápidamente el empate y, en complemento, establecería el 2 a 1 final.

Para este partido, Marcelo Rodríguez alineó a Soledad Andrada, Agustina Cuello, Milagros Buresta, Julieta Nielsen, Ailén Camacho, Sol Cassarino, Delfina Morán, Rocío Gutiérrez, Daiana Perpetto, Lorena Cortadi, Morena Larea.

De esta manera, Aldosivi −que ya había conseguido su clasificación para la Fase Ascenso de la Primera C del fútbol femenino con antelación− culminó la Zona A en el segundo puesto con 18 puntos y ya pondrá su cabeza en la próxima etapa -de la que participarán los cuatro primeros equipos de cada una de las tres zonas- donde pugnará por uno de los dos ascensos en juego para la Primera B.