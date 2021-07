Aldosivi pone primera en la nueva temporada de la Liga Profesional

El “Tiburón” vuelve a la acción y este sábado desde las 13.30 se enfrenta a Patronato en el estadio José María Minella.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras el receso de la máxima división del fútbol argentino, Aldosivi pone primera en el nuevo campeonato de la Liga Profesional y este sábado recibe a Patronato desde las 13.30 en el estadio José María Minella por la primera fecha.

Con el objetivo de comenzar con el pie derecho en un torneo en el que no habrá descensos pero que empezará a contabilizar puntos de cara al 2022, el Tiburón se enfrenta a un rival directo pensando en una pelea futura por no descender a la Primera Nacional una vez finalizada la temporada.

En relación a la última Copa de la Liga Profesional, único certamen nacional del primer semestre en el que salió campeón Colón de Santa Fe, el entrenador Fernando Gago cuenta con siete refuerzos, aunque no todos podrán estar en el debut de la competencia.

De las caras nuevas, el que podría hacer su debut es el central experimentado Fabricio Coloccini después de su paso por San Lorenzo de Almagro. En la defensa, también, una de las dudas que tiene el entrenador es si podrá contar con Emiliano Insúa que llega con una molestia muscular, por lo que si no puede estar, Coloccini compartirá la zaga central con Federico Milo.

Otro de los que hará su debut como titular y con la camiseta del Puerto es el volante central Francisco Cerro. Además de sumar minutos en los partidos amistosos contra Atlético Tucumán y San Lorenzo, el mediocampista se ganó un lugar en el once inicial porque Gastón Gil Romero padece una distensión en la pantorrilla derecha y no fue concentrado. A su vez, el arquero José Devecchi será el que defienda el arco tras un campeonato en el que tanto Luciano Pocrnjic como Fabián Assmann no mostraron la seguridad necesaria para el entrenador.

Por su parte, el delantero Martín Cauteruccio no podrá debutar con la camiseta del Tiburón ya que debió aislarse preventivamente tras ser contrato estrecho de un paciente con covid-19. Además, y en relación a la pandemia, Federico Gino tampoco está a disposición ya que llegó al país desde México y, como lo marca el protocolo sanitario nacional, deberá estar aislamiento correspondiente.

Por su parte, las bajas que tuvo Aldosivi hasta el momento son las de Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio, Nahuel Yeri, Matías Villarreal y Jonathan Shunke.

En el arranque de la Liga Profesional, Aldosivi se enfrentará a Patronato, un equipo que no tuvo demasiados cambios con respecto al campeonato pasado a pesar de las altas de Matías Mansilla, Facundo Cobos y Tiago Banega, y que se fueron dos piezas importantes como Lautaro Torres y Gustavo Canto.

Cabe recordar que en este nuevo campeonato de la Liga Profesional cuenta con la participación de 26 equipos, y que luego de haberse disputado dos torneos en formato de copas, la primera división vuelve a disputarse en formato de liga en el que cada club jugará a 25 fechas, todos contra todos a una rueda.