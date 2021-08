Aldosivi quiere estirar su racha positiva ante Colón, el último campeón

El elenco marplatense y el santafesino abren la séptima fecha de la Liga Profesional desde las 16.45 en el estadio José María Minella.

(Foto: archivo / Qué digital)

Aldosivi, de buen presente, intentará estirar este viernes su racha positiva aunque no la tendrá nada fácil ya que por la séptima fecha recibirá desde las 16.45 en el José María Minella a Colón de Santa Fe, último campeón y actual escolta de la Liga Profesional.

En un partido que promete buen fútbol, el elenco marplatense -que sumó 7 puntos de los últimos 9 posibles- quiere consolidarse como local ya que de los últimos 18 partidos que disputó en el Mundialista de Mar del Plata solo consiguió dos triunfos, ante Arsenal a finales de febrero, y en la última fecha disputada en la ciudad ante Defensa y Justicia.

Así y todo, el principal objetivo es engrosar los números de los promedios que lo hacen estar hoy en la zona baja. Aunque este año no habrá descensos, en el 2022 sí habría clubes que descenderían, por lo que en este campeonato es importante sumar puntos porque ya se contabilizan.

Para este partido, el entrenador Fernando Gago no haría modificaciones con respecto al once inicial al que se le escapó la victoria en tiempo de descuento ante Atlético Tucumán. A pesar de que el equipo no pudo aguantar el resultado sobre el final del encuentro y así dejó dos puntos en el camino, la buena noticia para el Tiburón en la fecha pasada fue que su delantero Martín Cauteruccio anotó sus primeros dos goles.

Por su parte, el Sabalero, último campeón argentino y uno de los equipos que mejor juegan en todo el torneo, llega al cruce en Mar del Plata con tres triunfos en fila, sobre Godoy Cruz, Vélez y Gimnasia, que lo ubican con 13 puntos junto a Lanús como escoltas del líder Independiente (14). El Tiburón está cerca en la tabla ya que acumula 10 puntos,