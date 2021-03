Aldosivi quiere seguir escalando en la tabla de posiciones y recibe a Banfield

Francisco Grahl será titular (Foto: ilustrativa / Qué digital)

Con la intención de seguir escalando en la tabla de posiciones, Aldosivi recibe a Banfield desde las 16.15 en el estadio José María Minella por la séptima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El partido será televisado por TNT Sports Premium y tendrá el arbitraje de Facundo Tello.

El elenco marplatense acumula 7 puntos en el torneo producto de dos victorias, un empate y tres derrotas. En la última fecha, los dirigidos por Fernando Gago consiguieron sumar tres puntos en la recta final de un partido electrizante al vencer por 2 a 1 a San Lorenzo y quieren seguir con ese envión para soñar con alcanzar los primeros cuatro puestos para así continuar en competencia y además, engrosar los números para los promedios.

Aldosivi, para este difícil encuentro ante Banfield seguirá sin contar con Emiliano Insúa, quien no se recuperó de su distensión en el sóleo de la pierna izquierda y no concentró para este sábado. Es por eso que el entrenador Gago repetiría el once inicial que venció al Ciclón.