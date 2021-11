Aldosivi recibe a un San Lorenzo con serias urgencias

El “Tiburón”, que llega de ganarle a Banfield, se enfrenta desde las 19.15 al “Ciclón” que solamente sumó 3 puntos de los últimos 21 posibles.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un Aldosivi entonado luego del triunfo como visitante ante Banfield recibe este martes desde las 19.15 a un San Lorenzo con serias urgencias en el estadio José María Minella por la fecha 22 de la Liga Profesional. El encuentro contará con arbitraje de Fernando Rapallini y la televisación de TNT Sports.

Tras recuperarse rápidamente del golpe que sufrió contra Boca por 3 a 0, el Tiburón quiere seguir sumando puntos que le permitan engrosar su promedio. Ese es el principal objetivo del equipo y del entrenador Martín Palermo ya que a finales del 2022 volverían los descensos y hoy los del Puerto ocupan el último puesto de la tabla, aunque para eso falta muchísimo y hay muchos equipos muy cerca de sus números.

Para este encuentro Palermo no contará con Gastón Gil Romero ni con Malcom Braida, ambos jugadores que salieron lesionados en el partido ante el Taladro y por lo que se entrenaron diferenciado durante la semana y no concentraron para este duelo. Sus lugares serían reemplazados por Francisco Cerro y Gastón Lodico. Asimismo, el otro jugador que no podrá estar es el central Marcos Miers por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla (cuatro en la Liga Profesional y una en reserva) por lo que su lugar sería reemplazado por Emiliano Insúa.

San Lorenzo, por su parte, se encuentra en una gran crisis y los números hablan por sí solos. En la tabla se encuentra en el anteúltimo puesto con solamente 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y once derrotas, con 18 goles a favor y 28 en contra en 21 partidos.

A su vez, en los últimos compromisos, solamente sumó 3 puntos de los últimos 21 posibles y fue en una victoria ante Godoy Cruz por 1 a 0, luego fueron duras derrotas: Colón (1-2); River (1-3); Lanús (1-3); el clásico ante Huracán (1-2); Vélez (1-2) y en la última jornada ante Gimnasia de La Plata por 1 a 0 con gol de Eric Ramírez.

Cabe mencionar que para este encuentro, Aldosivi lanzó a la venta las entradas pero, a diferencia con el partido contra Boca, solamente podrán adquirir los tickets las y los socios del club marplatense. Además, los hinchas regresarán al sector norte del estadio Mundialista.