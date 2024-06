Aldosivi rescató un empate agónico contra Chaco For Ever

El “Tiburón” igualó 1 a 1 con un tanto de penal de Agustín Colazo sobre el final del partido y se mantiene tercero en la Zona B.

(Foto: prensa Aldosivi)

Aldosivi de Mar del Plata salvó su racha positiva al igualar este domingo contra Chaco For Ever 1 a 1 por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional. El Tiburón encontró el empate sobre el final con un penal de Agustín Colazo, hace cuatro que no pierde y sigue prendido arriba. El próximo domingo visitará a San Telmo en el cierre de la primera rueda.

Después de la gran victoria conseguida ante Defensores de Belgrano para hilvanar su tercer triunfo al hilo y subirse a la tercera colocación de su grupo, Aldosivi debía recibir este domingo a Chaco For Ever con la expectativa de volver a quedarse con los tres puntos para no perderle pisada a los de arriba.

Aunque Aldosivi pretendió tomar la iniciativa -ya a los 7’ avisó con un disparo cruzado de Lucas Varaldo que contuvo Gastón Canuto- el desafío que le planteó Chaco For Ever con un bloque bajo y comprimido fue grande.

Ante el reto que el planteo de la visita supuso, el Tiburón procuró saltear líneas y apostar por el juego directo. Sin embargo, la falta de precisión y decisiones apresuradas atentaron contra la apertura del marcador.

Nuevamente Varaldo –el reemplazante de Nicolás Laméndola, ausente por acumulación de amarillas– lo tuvo a los 25’ y Santiago Luján probó las buenas aptitudes de Canuto con un tiro de media distancia a los 30’. Un minuto después, fue Alan Sosa el que elevó su remate por encima del arco visitante.

Más cómodo a medida que los minutos transcurrían, For Ever se las ingenió para salir y comenzar a complicar a los marplatenses. En una ráfaga, Gonzalo Lucero encendió las primeras alarmas con dos remates seguidos a los 28’ (uno de ellos impactó en el travesaño).

Pero cuando el primer tiempo parecía que se diluía sin emociones, Brian Nievas colocó la pelota abajo al palo derecho de Jorge Carranza tras una gran definición de media vuelta y, a los 41′, estampó el 1 a 0 parcial para la visita.

Lejos de refugiarse en el resultado favorable, la vuelta al juego encontró mejor a los de Raúl Valdez. Aldosivi, por su parte, empezó a encontrar soluciones sobre el costado izquierdo y, desde allí, generó lo más peligroso.

Por ese sector llegó el centro atrás que no logró conectar Agustín Colazo a los 21’ y, tres minutos más tarde, fue Agustín Alonso el que tuvo el empate con un disparo cruzado que se fue por encima del horizontal.

El cuarto de hora final se volvió frenético, con el Tiburón yendo a buscar el empate pero, al mismo tiempo, exponiéndose a los contragolpes de la visita que pudo haber liquidado la historia en más de una ocasión. Sin embargo, a tres del final, Brian Ferreyra dio penal después de que un centro de Emanuel Guzmán diera en la mano de Milton Leyendeker y Agustín Colazo se encargó de cambiarlo por gol para decretar el 1 a 1 agónico.

Así fue el gol de penal de Colazo para empatar el partido 🦈🦈 Se viene el último 🔰#DaleTiburón pic.twitter.com/OOWLDMpYWt — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) June 2, 2024



Tras esta igualdad, Aldosivi se mantiene tercero con 32 puntos y el próximo domingo deberá visitar a San Telmo – segundo con 34– a partir de las 15 con la ilusión de concluir la primera parte del año de la mejor manera.