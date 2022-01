Aldosivi venció a Acassuso en el primer amistoso de pretemporada

Con cuatro de los seis refuerzos en el equipo titular, el conjunto de Martín Palermo superó en dos partidos al equipo que milita en la B Metropolitana.

(Foto: prensa Aldosivi)

Con la mente puesta en lo que será el comienzo de una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, Aldosivi tuvo su primer amistoso de pretemporada ante Acassuso, con un partido de dos tramos de 30′ en el que estuvieron presentes cuatro de los seis refuerzos que llegaron hasta el momento, y otro de un solo tiempo de 30′. En ambos el conjunto marplatense superó por la mínima al equipo que milita en la Primera B Metropolitana. El miércoles se medirá con Gimnasia.

Los primeros minutos de fútbol del año para el equipo que dirige Martín Palermo se dieron en el predio del club ubicado en Punta Mogotes, en donde se disputaron un total de 90′ repartidos en tres tramos de 30′.

En el primer tiempo estuvieron desde el arranque cuatro de los seis refuerzos en el equipo titular, siendo el once inicial conformado por José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Marcos Miers y Fernando Román; Francisco Cerro, Marcelo Meli, Tomás Martínez; Matías Pisano, Manuel Panaro y el colombiano Edwin Mosquera.

Tras un primer tiempo sin emociones, para el segundo tramo del amistoso ingresaron Lautaro Rinaldi por Panaro, Matías Morello en lugar del volante Meli y los juveniles Santiago Laquidain y Valentín Mancini por el paraguayo Miers y el flamante refuerzo que cumplirá su segundo ciclo en el club, Pisano.

Fue en esos últimos 30′ en donde con tanto de Lautaro Rinaldi sobre el final, el conjunto marplatense superó en el primer amistoso a Acassuso por 1 a 0.

Luego, con equipos totalmente diferentes, se disputó otro tramo de 30′ para que todos los jugadores comiencen a tomar rodaje futbolístico para llegar de la mejor forma posible para el encuentro del fin de semana del 13 de febrero ante Vélez, en lo que será el arranque de la Copa de la Liga Profesional.

Allí el Tiburón salió a la cancha con Luis Ingolotti; Diego Avit, Patricio Boolsen, Santiago Laquidain y Federico Milo; Matías Morello, Federico Gino; Valentín Mancini, Matías Zwicker, Hernán Zubillaga y Rinaldi y con gol del uruguayo Gino a los 10′ de haber comenzado el juego, volvió a vencer al equipo del ascenso.

Cabe mencionar que tanto Santiago Silva como Martín Cauteruccio no participaron del encuentro. El Tanque no jugó por tener una sobrecarga muscular, por lo que realizó trabajos diferenciados, mientras que el exEstudiantes no estuvo por presentar un cuadro febril, y es por esto que se hisopo en la mañana de este sábado y aguarda por el resultado del testeo en el marco de la pandemia de coronavirus.

Para el próximo miércoles está programado que Aldosivi dispute su segundo encuentro amistoso y será ante Gimnasia de La Plata, partido también a desarrollarse en el predio del club marplatense y a puertas cerradas.

En cuanto al mercado de pases, desde Aldosivi confirmaron tres nuevas bajas. El volante Franco Perinciolo se incorporó a Atlanta, equipo que milita en la Primera Nacional y que será dirigido por el marplatense Walter Erviti, mientras que el extremo Alejandro Aranda vestirá la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada y Matías Villarreal, que viene de jugar en Quilmes, continuará su carrera en Gimnasia de Mendoza en la segunda división,