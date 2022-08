Aldosivi visita a Unión con la oportunidad de sostener la remontada

Tras sumar en dos partidos al hilo por primera vez en el torneo, el “Tiburón” se mide desde las 20.30 y como visitante ante el “Tatengue”.

Luego de positivos encuentros ante Vélez y Gimnasia, Aldosivi este domingo tiene la oportunidad de consolidar su recuperación y seguir recortando puntos en la tabla de los promedios cuando desde las 20.30 visite a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril por la fecha 16 de la Liga Profesional.

Tras las graves incidentes que sucedieron en su propio predio deportivo con los incendios de cinco autos de jugadores y personal del cuerpo técnico, el Tiburón tuvo un gran desahogo en un José María Minella vacío ante el Fortín y posteriormente consiguió un gran punto en su visita a La Plata ante el escolta del torneo, Gimnasia. Con estos resultados, el equipo marplatense pudo sumar en dos partidos consecutivos, algo que no sucedía desde el anterior torneo, en la Copa de la Liga, cuando el entrenador era Martín Palermo.

Gracias a estos 4 puntos obtenidos en la última semana, el elenco que dirige Leandro Somoza pudo recortar puntos en la tabla de los promedios a sus perseguidores y quienes también tienen el objetivo de mantener la categoría como Central Córdoba, Sarmiento y Arsenal. Igualmente, si este domingo Aldosivi consigue la victoria ante Unión, al equipo no le alcanzará para salir de la zona roja pero sí para recortar puntos importantes a falta de otros once partidos para que finalice la temporada.

Para este encuentro, Leandro Somoza solamente haría una modificación con respecto al equipo que igualó 0 a 0 ante el Lobo platense y sería el ingreso de Ezequiel Schelotto sobre la banda derecha del mediocampo en lugar de Brian Chaco Martínez.

Además, para este partido no podrán ser tenidos en cuanta Tomás Lecanda por un traumatismo de cara anterior de muslo derecho ni Marcelo Meli a raíz de un esguince de tobillo, por lo que no viajaron con el plantel profesional a Santa Fe. Otro de los que todavía no está a disposición es Ian Escobar, pero este viernes se conoció la buena noticia de que, a 26 días del golpe en la cabeza que le provocó un fuerte traumatismo de cráneo, el lateral izquierdo volvió a entrenarse a la par del plantel y lo hizo con un casco protector.

El Tatengue no llega a este encuentro de la mejor manera, y con diversos rumores desde Santa Fe que apuntan a la continuidad del entrenador uruguayo Gustavo Munúa, este domingo buscará cortar una racha adversa de tres derrotas al hilo, por 2 a 0 ante Argentinos y Gimnasia, y un 1 a 0 contra Estudiantes.

En cuanto a la tabla de posiciones de la actual Liga Profesional, Unión de Santa Fe se ubica en el puesto 12 con seis victorias, tres empates y cinco derrotas, mientras que Aldosivi se encuentra en la parte baja con 12 unidades, producto de tres triunfos, tres empates y nueve caídas, solamente por encima de Vélez y Lanús, que acumulan 11 puntos.