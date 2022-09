Aldosivi y la necesidad ante Tigre de comenzar a encarrilar el rumbo

Con la obligación de volver a sumar para tener la posibilidad de no descender, el “Tiburón” visita al “Matador” desde las 19. El árbitro será Jorge Baliño.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Con la obligación de no dejar pasar más puntos en la recta final de la temporada para mantener la ilusión de salvarse del descenso, Aldosivi visita este viernes a Tigre desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna por la fecha 22 de la Liga Profesional. El partido contará con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación de TNT Sports Premium.

Con la racha adversa de siete partidos sin victorias, de las cuales las últimas cinco presentaciones fueron derrotas, el Tiburón no solamente continúa en los puestos de descenso a falta de solamente cinco jornadas, sino que sus inmediatos perseguidores estiraron la diferencia con el conjunto marplatense luego de ganar los partidos claves, como por ejemplo ambos 3 a 0 por parte de Arsenal y de Central Córdoba.

Para este difícil compromiso en Victoria, el entrenador interino Diego Pipa Villar realizaría tres modificaciones con respecto a la goleada recibida el pasado lunes ante el Ferroviario. En cuanto a la defensa, Emanuel Iñíguez integraría la última línea en reemplazo de Joaquín Indacoechea, mientras que Martín Cauteruccio se recuperó de la distensión que sufrió del recto anterior del muslo izquierdo y estaría en la delantera junto a Braian Martínez, por lo que saldría Facundo Tobares.

Además, Francisco Cerro alcanzó el límite de tarjetas amarillas y su lugar sería ocupado por el juvenil Matías Morello, jugador que fue pieza importante en la positiva era Martín Palermo pero que con Leandro Somoza tuvo muy poca participación.

Luego de la última derrota en Mar del Plata, el Tiburón cosecha 99 puntos a lo largo de las últimas tres temporadas, ubicándose en zona de descenso junto a Patronato (98 puntos). Después, el primer equipo que aparece por encima de la zona roja es Arsenal, que acumula 108 puntos (9 unidades por encima con 18 en disputa), mientras que Centra Córdoba estiró a 12 puntos la diferencia con el conjunto marplatense, aunque el elenco de Santiago del Estero aún debe un encuentro ante Vélez.

En este marco, Aldosivi no puede aceptar otra posibilidad que no sea la victoria, aunque no la tendrá nada fácil ya que se mide a un Tigre que llega en alza luego de los empates ante Huracán y Godoy Cruz y los triunfos contra Vélez (2-0) y Gimnasia de La Plata (1-0).