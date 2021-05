Alejandro Maldonado no consiguió el objetivo en Suiza pero tendrá una nueva chance

El atleta marplatense estuvo cerca de conseguir una marca para los Juegos Paralímpicos de Tokio y ahora competirá en la maratón de Toulouse, la última chance para clasificarse.

(Foto: prensa Weltklasse)

El marplatense Alejandro Maldonado compitió en Suiza con el objetivo máximo de conseguir mínimamente una marca que le permita clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y así poder retirarse del profesionalismo compitiendo en el máximo evento deportivo, pero en los tres torneos que disputó no obtuvo el resultado esperado, A pesar de esto, rápidamente se encontró con una última chance, la de disputar el Maratón de Toulouse en Estados Unidos.

A pocas horas de aterrizar en Suiza, el atleta de 44 años no tuvo el mejor desempeño en el torneo que debutó en Suiza, pero con el paso de las horas se asentó al cambio horario, descansó mejor y mejoró su performance, tanto que estuvo a pocos segundos de conseguir la marca que necesita para conseguir un boleto para Tokio.

El marplatense Alejandro Maldonado completó días atrás su participación en el Torneo Open de atletismo adaptado desarrollado en Arbon, Suiza. Allí compitió en la categoría unificada T53-T54, en las pruebas de 400 metros, 800 metros, 1.500 metros y 5.000.

En cuanto a los resultados, en la primera de ellas terminó en el puesto 25 con un tiempo de 55.21”. Luego compitió en los 800 metros, donde quedó en la posición 23 con 1:44.21. Por su parte, en los 1500 metros terminó en el vigesimosexto lugar con un tiempo de 3:23.27. Por último, en los 5000 metros, no pudo completar la carrera.

“El balance es un tanto negativo. En el primer torneo realmente me jugó en contra haber llegado el día anterior tras 17 horas de viaje y eso se pagó carísimo y no era lo que yo esperaba. Ya en el segundo torneo me empecé a acomodar y a descansar más, asique a comparación con el debut fue bastante diferente y más aún comparado con el tercer torneo que ahí ya estuve a ritmo y las marcas se me fueron a tan solo 8 segundos“, comentó a Qué digital el propio Maldonado ya en su domicilio ubicado en Capital Federal.

A pesar de los resultados no esperados, el marplatense sacó aspectos positivos en este viaje al continente europeo: “Realmente la vara está alta, estuve en uno de los mejores torneos del mundo y la verdad que me vine con muchas experiencias, muchas cosas que he aprendido”.

Cuando todo hacía indicar que las esperanzas de poder clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio se esfumaban, apareció una invitación imposible de desechar en la que será la última chance de lograr el objetivo: “Ahora el 19 de junio se corre el Maratón de Toulouse en Estados Unidos, asique ahí a través de un contacto me dijeron que vaya a correr luego de ver mis antecedentes de atleta paralímpico y que estoy en busca de una marca para Tokio. La verdad que feliz de la vida porque no solo que me invitan sino que también la misma organización me da el alojamiento”, contó al atleta que correrá en la próxima competencia 42 kilómetros.

Con la invitación ya aceptada, lo único que falta es que el presidente del Comité Paralímpico le envíe una nota al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) para que compre los pasajes. “Ojalá se pueda dar porque uno llega al límite y hay algo que me dice que la marca se puede dar y ojalá porque quiero irme por la puerta grande”, puntualizó y agregó esperanzado: “Es un circuito rápido asique ahí se puede pellizcar la marca para Tokio y ahí ya creo que sería la última oportunidad para que tengo de clasificar”.