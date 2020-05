Alexis Matteo no es más técnico de Círculo Deportivo: “No me la esperaba”

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Círculo Deportivo anunció la desvinculación de Alexis Matteo como director técnico del equipo otamendino así como la de su cuerpo técnico integrado por Ariel Carli y Juan Blaires, luego de que la Asociación Argentino de Fútbol (AFA) diera por finalizada la temporada en todas las categorías. “No me la esperaba”, reconoció el propio entrenador luego de estar ligado a la institución durante tres años y medio.

“Por el momento que estamos atravesando, la realidad es que no me la esperaba. Es un duelo el que hay que hacer, en el club conocí mucha gente y vivimos muchos momentos sobre todo lindos. Hay que dar vuelta la página rápido”, expresó Matteo, en diálogo con Qué digital.

El entrenador que tenía contrato hasta el 30 de junio rápidamente explicó que esta decisión no tiene que ver con la economía. “Lo económico no tiene nada que ver, sino que no me aseguraban que iba a ser el entrenador en un futuro. Yo termino de cobrar por este torneo que se suspendió y hasta no volver a entrenar para prepararnos para el próximo campeonato no iba a cobrar un peso”, sentenció.