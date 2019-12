Alexis Matteo: “Va a pasar mucho tiempo para que se logre algo igual como este año”

El entrenafor de Círculo Deportivo habló de las conclusiones que dejó una temporada inolvidable para el “Papero”. Sus logros y los objetivos que tendrá por delante.

(Foto: archivo / Qué digital)

Círculo Deportivo consiguió este año un histórico ascenso al Federal A, mediante el trabajo y la conducción tanto técnica como grupal de su entrenador Alexis Matteo. El Papero, con una base de jugadores que disputaron el Torneo Regional Amateur, hizo sus primeros pasos en la categoría y su técnico no dejó de elogiar a su plantel: “Va a pasar mucho tiempo para que se logre algo igual como este año”, sostuvo en diálogo a Qué digital. Sus logros y los objetivos que tendrá por delante.

A Círculo le costó el cambio de categoría, y, aunque el equipo no era superado tácticamente, no lograba los resultados esperados.”Fue un año lleno de sentimientos encontrados, una alegría inmensa por haber ascendido, algo que era impensado para nosotros, y también nos encontramos con no poder ganar durante tantas fechas que hizo que se opaque el año que habíamos tenido”, comenzó.

“Parece que desde el ascenso pasaron años pero fueron solo meses (risas). Por suerte, los últimos tres partidos le dieron una bocanada de aire al equipo, sabíamos que se iba a revertir“, continuó sobre el año del Papero.

Ante cómo se les hizo cuesta arriba el arranque y el poder sumar de a tres puntos, el técnico expresó: “La presión era nuestra, de que se vaya la primer rueda y no poder ganar un partido, eso era algo que nos tenía inquietos. La esperanza de que se iban a dar, porque el desarrollo de los partidos mostraban que Círculo era protagonista, el equipo dominaba por momentos tanto de local como visitante pero estábamos convencidos que era cuestión de tiempo. Se hizo esperar mucho pero por fin llegó” .

El equipo cerró el semestre con tres victorias al hilo y consiguió un lugar en la primera fase de la Copa Argentina, competición que el equipo de Otamendi disputará por primera vez en su historia. Será el objetivo más cercano que tendrá el conjunto Papero y su entrenador lo sabe: “Esto que tanto queríamos nos entorpece un poco la pretemporada, porque los partidos son en el medio de la puesta a punto -15 y 19 de enero- contra un rival como Camioneros, con una estructura y presupuesto muy grande pero con el cual ya nos conocemos y trataremos de explotar de manera máxima los puntos altos nuestros y quizás los puntos débiles de ellos”, detalló Matteo.

Pensando en el año venidero, Círculo se reforzó con Gastón García, defensor de 24 años que llega libre de All Boys. Además, rescindieron su contrato con el club Diego Hidalgo, Matías Leguizamon y Silvio Vedda, que no continuarán en la institución. Con respecto si se seguirá reforzando el equipo, Alexis Matteo confesó: “Vamos a hacer uso de los tres cupos que se pueden reforzar, sumando a García, queremos un delantero y un extremo. Ya tenemos dos o tres nombres en carpeta”.

Una de las malas noticias que tuvo Círculo Deportivo en el semestre fue la grave lesión que sufrió el delantero Joaquín Romea, quien tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y debió ser operado: “Su lesión fue muy triste, es un chico que sufrió lesiones a lo largo de toda su carrera. Le estaba saliendo todo, además de su sacrificio y entrega estaba aportando goles que era lo que le estaba faltando y en su mejor momento le pasa esto. Lo sufrimos mucho como persona y lo vamos a extrañar en la segunda parte del torneo ya que se operó, salió todo bien pero dentro de cinco o seis meses va a estar volviendo de manera normal a entrenar”, lamentó Alexis Matteo por no tener a disposición al delantero pieza clave en el semestre.

En un año donde fue histórico por sus logros deportivos, Círculo comenzará el 2020 con objetivos muy concretos, seguir afianzandose en el Torneo Federal A, y disputar la Copa Argentina donde, si vence a Camioneros, se enfrentará al ganador del duelo entre Douglas Haig y Defensores de Belgrano.