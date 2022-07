Alvarado juega en Jujuy con la urgencia de cortar la racha adversa

El “Torito” y Gimnasia se miden desde las 15.30 por la fecha 24 de la Primera Nacional. El elenco marplatense llega con cuatro partidos sin ganar.

Tras una semana convulsionada en la que se puso en duda la continuidad del entrenador, Alvarado de Mar del Plata se enfrenta este domingo como visitante a Gimnasia de Jujuy desde las 15.30 con la misión de cortar la racha adversa de cuatro partidos sin triunfos y, también, con la de mantenerse alejado de la zona baja de la tabla.

En este complejo marco el elenco marplatense juega en el estadio 23 de Agosto por la fecha 24 de la Primera Nacional. Y más allá de los últimos resultados obtenidos, quizás lo más preocupante pasa por el lado futbolístico ya que muestra una endeble defensa con errores que en muchos casos le cuestan caro, y la escasez de ideas en ofensiva para lastimar en cercanías al arco rival.

Para este compromiso, el entrenador Manuel Fernández no podrá contar con diferentes jugadores a raíz de lesiones y suspensiones. Uno de los que no podrá estar serpa Iván Molinas ya que se fracturó el segundo metatarsiano de su pie derecho, mientras que también son bajas Juan Francisco Mattia por una edema óseo, Julián Vitale por una fractura en el sacro, Leandro Vella por un traumatismo de tobillo y Facundo Pons que no viajó con la delegación por un problema familiar.

Además, el otro que se suma a esta larga lista de bajas es el volante Ariel Cháves por llegar en el último partido ante Almirante Brown a la quinta tarjeta amarilla en el certamen.

Hasta el momento, Alvarado suma 25 puntos producto de una campaña muy irregular que cuenta con seis victorias, siete empates y diez derrotas, números que lo colocan en el puesto 28 de una tabla de la Primera Nacional que la componen 37 equipos. A falta de catorce partidos para que finalice la temporada, se encuentra a tan solo 5 puntos de la zona de descensos, aunque también a ocho unidades de los puestos de Reducido en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Algo similar ocurre con su rival de turno, Gimnasia de Jujuy, ya que cosecha hasta el momento 26 unidades y se ubica en el puesto 23. Llega de perder por 3 a 1 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto.