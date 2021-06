Alvarado: Marcos Astina dio positivo en coronavirus

El jugador del “Torito” fue el único del plantel que dio positivo en el último hisopado realizado para la vuelta a la competencia de la Primera Nacional.

En el marco de la vuelta a la competencia a la Primera Nacional después del parate por las restricciones y la fecha libre, el plantel de Alvarado se realizó los exámenes correspondientes de coronavirus para el partido de este jueves ante Estudiantes de Caseros y el resultado del hisopado de Marcos Astina dio positivo.

Esta será una baja sensible para el equipo dirigido por Walter Gastón Coyette ya que el delantero no estará disponible mínimamente para los próximos dos duelos por la segunda división del fútbol argentino. Asimismo, fue el único del plantel que su hisopado dio positivo, aunque estará la preocupación en las próximas horas si se trata solamente de un caso aislado.

Marcos Astina es uno de los más determinantes del equipo en lo que va del certamen. Esta mala noticia para Coyette se suma a que para el próximo compromiso tampoco contará con Robertino Giacomini, Darío Cáceres, Matías Rodríguez e Iván Molinas ya que continúan entrenando diferenciado por distintas lesiones, por lo que el entrenador tendrá varias dificultades para parar el once inicial.

“Lamentablemente cuando me hicieron el hisopado previo al partido me comunicaron que soy positivo. Venía bien, sin ningún síntoma, entrenando y haciendo fútbol normal, así que me sorprendió la noticia“, expresó Astina en el programa radial “La voz del estadio” emitido por radio Eter (90.5).

El próximo partido de Alvarado será el jueves cuando desde las 15 visite a Estudiantes de Caseros por la duodécima fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El partido se podrá ver por el streaming de TyC Sports Play. También se oficializó este martes que en la fecha 13, el Torito hará de local en el estadio José María Minella ante Mitre de Santiago del Estero, el miércoles 23 de junio a partir de las 19.

En lo que va del certamen, Alvarado disputó diez encuentros en la Zona A de la Primera Nacional, acumula 11 puntos producto de tres victorias (Temperley, Agropecuario y Quilmes), dos empates (San Martín de Tucumán y Tigre) y cinco derrotas (Belgrano, Riestra, Gimnasia de Mendoza, Estudiantes RC y Deportivo Maipú), con nueve goles a favor y once en contra.