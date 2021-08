Alvarado no encontró el rumbo y empató ante Temperley

Sin mostrar un buen juego, el “Torito” y el “Gasolero” empataron sin goles por la fecha 23 de la Primera Nacional. El “Celeste” jugó 75′ con un jugador menos.

(Foto: prensa Temperley)

Sin mostrar un buen nivel de juego, Alvarado y Temperley igualaron 0 a 0 en el estadio Alfredo Beranger en el marco de la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. El local sufrió la expulsión de Franco Díaz a los 14′, y a pesar de disputar gran parte del partido con un jugador menos, pudo aguantar en el marcador ante un Torito al que le costó crear situaciones de gol.

Fue un empate útil para el Gasolero por las circunstancias del partido -la expulsión tempranera- aunque en contrapartida, el elenco marplatense regresa a la ciudad con el sabor amargo de no poder encontrar el rumbo del juego, no sentirse cómodo y no alcanzar la victoria, resultado que hace tres fechas se le hace esquivo.

Con este resultado, Alvarado llegó a 30 puntos tras 23 fechas producto de ocho victorias, siete empates y ocho derrotas que lo ubican en el séptimo puesto, aunque con el correr de la fecha lo pueden pasar Atlanta y Agropecuario, siempre y cuando consiguen las victorias en sus correspondientes partidos.

El partido comenzó trabado, con poco ritmo de juego y sin demasiadas emociones, pero en el primer cuarto de hora hubo un punto de inflexión con la expulsión de Franco Díaz por ir bruscamente con el codo arriba en una pelota dividida en las alturas. Ante este incidente, el local priorizó tener una defensa agrupada y concentrada y buscar hacerse fuerte desde la pelota parada.

Por su parte, el Torito no se consolidó en el juego y en los primeros 45′ no tuvo llegadas claras para poder abrir el marcador, sino que generó aproximaciones sin llegar a lastimar a pesar de que el rival contó con un jugador menos.

Para el complemento, el entrenador Fernando Ruiz apostó a una línea de cinco defensores para cerrar aún más los espacios, mientras que el entrenador del Torito, Walter Gastón Coyette, movió el banco en busca de generar asociaciones desde la mitad de cancha con los ingresos de Leandro Bomba Navarro y Matías Coquito Rodríguez.

Pero a lo largo de los 90′, Alvarado no se sintió cómodo y no pudo ser explosivo en campo de Temperley. Por su parte, el local, que estaba resguardado en su área, en los últimos minutos se animó y merodeó el arco de Pedro Fernández, aunque el arquero no tuvo demasiado trabajo. Sin demasiadas emociones más allá de la expulsión, el encuentro cerró con un pálido 0 a 0.

El próximo partido de Alvarado será el sábado 4 de septiembre cuando reciba desde las 15.30 en el estadio José María Minella a Deportivo Maipú, equipo que se ubica en el décimo puesto con 25 puntos y que en esta fecha jugará ante Tigre, este sábado desde las 13.10, partido que televisará TyC Sports.