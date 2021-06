Alvarado: Tomás Mantia, de un histórico ascenso a un retiro sorpresivo

(Foto: archivo / Qué digital)

Tomás Mantia, último jugador en el actual plantel de Alvarado que fue pieza importante en el histórico ascenso a la Primera Nacional, dio a conocer en una publicación en sus redes sociales que deja el club marplatense y que se retira del fútbol a sus 28 años.

Tras casi cuatro años en la institución marplatense en donde dejó una huella importante por ser parte del plantel que ascendió a la segunda división del fútbol argentino, el central y lateral izquierdo sorprendió a muchos luego de anunciar en sus redes la decisión de retirarse del fútbol.

“Quiero agradecerles a todos en general y a cada uno en particular por las oportunidades que me dieron, la confianza y el buen trato que he recibido a lo largo de estos años, tanto en las buenas como en las malas; dado que he decidido despedirme de esta profesión“, expresó y remarcó: “Tuve la suerte de ser parte del mayor y último logro deportivo del club: el ascenso“.