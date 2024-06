Argentina debutó en la Copa América con una victoria sobre Canadá

SÍNTESIS

Argentina (2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Canadá (0): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius y Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Eustáquio y Liam Millar; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Cambios: 58′ Jacob Shaffelburg por Buchanan (CAN); 66′ Giovani Lo Celso por Di María (ARG); Nicolás Otamendi por Paredes y Lautaro Martínez por Álvarez (ARG); 79′ Richie Laryea por Larin (CAN); 84′ Jonathan Osorio por Koné y Jacen Russell-Rowe por Millar (CAN); 88′ Nicolás Tagliafico por Acuña y Gonzalo Montiel por Molina (ARG).

Goles: 48′ Álvarez (ARG), 88′ Martínez (ARG).

Amonestados: 60′ De Paul (ARG), 80′ Koné (CAN), 90′ Lo Celso (ARG), 93′ Cornelius (CAN).

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Mercedes Benz de Atlanta.