Argentina y Brasil cerraron el año con un empate sin goles en San Juan

La “Albiceleste” y la “Verdeamarela” empataron 0 a 0 y Argentina tiene que esperar que Chile no le gane a Ecuador para sellar su clasificación al Mundial de Qatar.

(Foto: prensa Selección Argentina)

En el clásico sudamericano por excelencia, la Selección Argentina y su par Brasil no se sacaron ventajas e igualaron sin goles en el estadio Bicentenario de San Juan por la fecha 14 de las Eliminatorias, certamen clasificatorio al Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que no fue el mejor encuentro por los dirigidos por Lionel Scaloni y que con este resultado aún no selló su clasificación al próximo Mundial (tiene que esperar que Chile no le gane a Ecuador), Argentina estuvo a la altura de las circunstancias ante el líder del torneo y ya clasificado elenco brasilero. Asimismo, con este empate la Albiceleste mantiene un invicto de 27 partidos (contando Copa América, amistosos y Eliminatorias) y se sitúa en el segundo lugar con 29 puntos, muy cerca de conseguir el objetivo de la clasificación.

El primer tiempo hubo mucha disciplina táctica por parte de ambas selecciones, en la que no arriesgaron demasiado sabiendo de la jerarquía rival y las complicaciones que pueden generar los jugadores ofensivos mediante la velocidad y espacios en un potencial contragolpe.

Así y todo, la más clara por parte de Brasil fue por medio de la explosión de Vinicius Júnior, jugador del Real Madrid que llevó peligro en el comienzo del juego al entrar al área pero ante la salida de Dibu Martínez, el extremo quiso definir por encima del marplatense aunque su remate fue muy débil y desviado.

Por parte del local, lo más interesante pasó por las andanzas de los laterales que trataron de ser opción en los costados en todas las jugadas. Y justamente en una trepada de Marcos Acuña se generó la más clara de Argentina en la primera parte, cuando a los 40′ encontró en el semicírculo del área a Rodrigo De Paul y el volante remató potente pero un atento Alisson Becker desvió la pelota hacia un costado.

Pero el complemento fue diferente. En los últimos 45′ no hubo la misma claridad en el trato de la pelota ni tampoco aparecieron los jugadores más desequilibrantes como lo son Lionel Messi y Ángel Di María en la Albiceleste ni los punzantes Vinicius Júnior ni Raphinha en el Scratch.

Nuevamente la jugada más de peligro por parte de los dirigidos por Tité fue en los pies de Vinicius Júnior, que en una jugada individual entró al área, enganchó pero el jugador de 21 años volvió a toparse con Dibu Martínez que estuvo bien ubicado y ratificó su solidez en el arco del combinado nacional.

Más allá del 0 a 0, el público en San Juan ovacionó a todos lo jugadores argentinos y celebró el gran año que tuvo la Selección, principalmente con lo que fue la coronación en la Copa América, algo que no se le daba a Argentina tras 28 años.

