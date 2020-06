Atletas paralímpicos reclaman igualdad de derechos: “Nos sentimos discriminados”

David Coronel, vicepresidente de la Comisión Nacional de Atletas y campeón argentino de levantamiento de pesas adaptado, habló sobre la no inclusión de atletas paralímpicos en la excepción de la cuarentena.

José David Coronel, levantamiento de pesas (Foto: archivo / Qué digital)

La semana pasada, el gobierno argentino oficializó la excepción para que los deportistas clasificados a los Juegos Olimpicos de Tokio 2021 regresen a los entrenamientos a pesar de la cuarentena. Esto no fue tomado con agrado por parte del Comité Paralímpico Argentino (Copar), ya que en las resoluciones emitidas no se brindaron detalles en relación a la situación de los deportistas paralímpicos. “Nos sentimos discriminados”, expuso al respecto David Coronel, referente de la comisión de atletas paralímpicos y campeón argentino de levantamiento de pesas adaptado.

El Copar es la entidad confederativa que organiza el deporte adaptado en Argentina, y también coordina y representa su participación en eventos relacionados con el movimiento paralímpico en el país y en el mundo. Las federaciones que lo integran abarcan 23 deportes en los que miles de personas con diversas discapacidades -física, intelectual, motora y/o sensorial- se desenvuelven competitivamente.

A partir de la necesidad de las y los deportistas de ser escuchados, se creó hace casi un año la Comisión Nacional de Atletas, integrada por ocho miembros, en la cual el vicepresidente es el marplatense José David Coronel. El campeón argentino dialogó con Qué digital acerca de los quejas de los atletas: “En el Comité de atletas siempre estuvimos activos y atentos a los problemas que surgieran con los para atletas, pero en este tema se notó mucho“, aseguró.

“La verdad que nos sentimos discriminados por no ser tenidos en cuenta ni consultados ni al Copar ni a la comisión de Ciencias e Investigación del Copar. Lo último que sé es que se estaba en tratativas para tener una videoconferencia con el ministro Matías Lammens y la presidenta del comisión de Atletas del Copar, Giselle Muñoz, para hablar sobre ese tema, recibir explicaciones e intentar volver a la actividad, aunque sea, los chicos y chicas que ya están clasificados a Tokio como también los que están con posibilidades de clasificar”, clarificó Coronel.

Al ser consultado sobre el porqué de la exclusión a los atletas paralímpicos a los entrenamientos, Coronel explicó: “Dicen que la exclusión es porque los Juegos Paralímpicos se disputan tres semanas después de los Juegos Olímpicos, pero no me parece una buena excusa“. Y agregó: “Ya se debería dejar de lado hacer las diferencias de olímpicos y paralímpicos y hablar de deporte de alto rendimiento“, conceptualizó.

Antes de finalizar, el deportista y profesor se expresó acerca de algunas medidas del gobierno que desde el Copar no entendieron: “Es medio confuso por no decir ridículo lo que se hizo de dejar salir a correr a la gente (en Capital Federal) y el desastre que hicieron, y no dejar a los deportistas de élite que van a estar en lugares controlados con protocolos y medidas necesarias”. Y cerró, “¿Qué más seguro que poder entrenar en clubes o lugares exclusivos? Y bueno, está a la vista lo que provocaron los runners“.

Una vez oficializada la vuelta a los entrenamientos de los atletas olímpicos y la exclusión de los paralímpicos, el Copar hizo su descargo a través de sus redes sociales y expresó fervientemente su repudio a la decisión del gobierno: “Queremos creer que el ministro de Turismo y Deportes está mal asesorado, pero lamentablemente no se involucró ni consultó a nuestro Comité en general, y menos aún a nuestros expertos médicos de la comisión de Ciencia del Copar”.