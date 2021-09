Autoridades sanitarias entraron a la cancha y se suspendió Argentina – Brasil

A los 5′, ingresaron al campo de juego por una denuncia sobre cuatro jugadores argentinos acusados de violar la cuarentena, entre ellos los marplatenses “Dibu” Martínez y Buendía.

(Foto: Nelson Almeida / AFP)

Autoridades sanitarias brasileñas ingresaron al campo de juego y, a los 5′ de haber comenzado, el encuentro por Eliminatorias entre Brasil y Argentina quedó suspendido en medio de una denuncia contra cuatro jugadores argentinos que llegaron de Inglaterra, acusados de violar la cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus. Entre ellos se encuentran los marplatenses Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

El encuentro entre Argentina y Brasil por la sexta fecha del certamen clasificatorio al Mundial de Qatar 2022 solamente se disputó 5′ ya que, en un acontecimiento histórico, un fiscal de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brasileña ingresó al campo y se detuvo el partido. Tras varias charlas con ejecutivos, el equipo argentino se fue rumbo al vestuario.

La situación de los cuatro argentinos había empezado a quedar en duda durante el mediodía de este domingo a partir de un comunicado de la Anvisa que exigía una “inmediata cuarentena” y un pedido de abandonar el país para los cuatro jugadores por “incumplir” la normativa federal de inmigración.

Los jugadores del Aston Villa, Dibu Martínez y Emiliano Buendía, y los del Tottenham Hotspur inglés Giovani Lo Celso y Cristian Cuti Romero llegaron desde Inglaterra después de lo que significaron las idas y vueltas por el comunicado de la Premier League que amenazaba con no ceder a los jugadores en el contexto de pandemia. Pero para ello finalmente “hubo un acuerdo”.

Sin embargo, en ese mismo marco ocho jugadores no fueron convocados por el entrenador de Brasil Tité. Ellos son Alisson, Fabinho y Roberto Firmino (Liverpool), Ederson y Gabriel Jesús (Manchester City), Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea) y Richarlison (Everton).

A media hora de la suspensión del partido, la Conmebol emitió un comunicado en el que expresó que “el árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir“. Y sumaron: “Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución”.

Según informó la agencia oficial Télam, el conflicto que derivó en el escándalo en medio del partido entre Argentina y Brasil se produjo ya que las autoridades sanitarias brasileñas acusaron un “incumplimiento” de la norma para el ingreso a suelo brasileño que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado por Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India en los últimos 14 días no pueden entrar a Brasil.

“Si pasó o no pasó algo no era el momento para hacerlo, me pone muy triste. Había gente que se los quería llevar y los quería deportar, en ningún momento se nos informó que no podíamos jugar el partido”, declaró el técnico de la Selección, Lionel Scaloni, en diálogo con TyC Sports minutos después de la suspensión del encuentro.

“Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo”, afirmó, por su parte, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. En el mismo sentido, tildó como “lamentable” lo ocurrido: “Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario”.

Finalmente, informó que una vez que los jugadores salgan del vestuario viajarán directamente para Argentina.