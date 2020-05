Básquet: FIBA confirmó la fecha y las sedes para el Mundial 2023

(Foto: FIBA)

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció mediante un comunicado oficial dado a conocer este lunes que el Mundial de Básquet 2023 comenzará el 25 de agosto y finalizará el 10 de septiembre. Una particularidad del evento es que por primera vez en la historia de la competición tendrá a tres países que compartirán sede: Indonesia, Filipinas y Japón.

El comunicado fue escrito desde Mies, Suiza, lugar donde se encuentra la sede de FIBA. El escrito también detalla que Indonesia y Japón albergarán cada uno la Fase de Grupos y Filipinas tendrá también la Fase de Grupos y la Fase Final.

Las eliminatorias se llevarán a cabo en seis ventanas clasificatorias durante un período de 15 meses en las cuatro regiones de África, América, Asia (incluida Oceanía) y Europa. La clasificación para la Copa Mundial de Básquet FIBA se llevará a cabo desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2023 con 80 selecciones nacionales compitiendo por un lugar en el evento más importante.

En el último Mundial de China 2019, la Selección Argentina logró la medalla de plata al caer en la final ante España. En los cruces anteriores, el combinado Albiceleste se topó con selecciones que, en la previa al Mundial, eran firmes candidatos como Francia y Serbia y con un gran trabajo del equipo conducido por Sergio Oveja Hernández de la mano de Facundo Campazzo y Luis Scola, Argentina logró subirse nuevamente al podio.

Los representantes marplatenses en ese Mundial fueron Luca Vildoza y Patricio Garino. También estuvo presente el exQuilmes Tayavek Gallizi y el exPeñarol, Nicolás Brussino.

