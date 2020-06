Belén Casetta: “En estos momentos no estoy con la cabeza en Tokio, lo veo muy lejos”

La atleta olímpica dialogó con Qué digital acerca de su estado físico de cara a los objetivos que tiene por delante y de sus ganas de volver a los entrenamientos.

(Foto: Instagram Belén Casetta)

Por Federico Iavagnilio | @FedeeIava

La atleta marplatense Belén Casetta fue una de las primeras en expresarse en sus redes sociales acerca de cómo afecta a los deportistas de alto rendimiento la estricta cuarentena que rige en el país para evitar la propagación del coronavirus. Uno de sus grandes objetivos -como el de todos los deportistas de élite- son los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio el próximo año. A trece meses de que se realice uno de los eventos más importantes a nivel deportivo, la atleta fue contundente en cuanto a su estado físico: “Estoy muy fuera de forma. En estos momentos no estoy con la cabeza en Tokio, lo veo muy lejos“.

En diálogo con Qué digital, Belén Casetta admitió que está alejada de las redes sociales desde que hizo su descargo y que se enteró por sus amigas del protocolo que elevó esta semana el intendente Guillermo Montenegro, para solicitar al gobierno provincial la habilitación de deportes individuales en Mar del Plata. Al respecto, la atleta expresó: “Hasta que no aprueben el protocolo desde la Provincia y me digan ‘mañana podes salir a correr’, ahí recién les voy a creer. Porque todos los días se escuchan diferentes versiones. A veces se juega mucho con la ilusión”.

Con el objetivo tan próximo, Casetta siente que “cada vez se complica más”. También agregó: “Toda tu vida te preparás exclusivamente para esos torneos. Ningún atleta va a los Juegos Olímpicos a decir ‘yo vengo a participar y divertirme’. Uno va con las ganas de competir, buscar su mejor versión y dar todo. Porque es cada cuatro años, es la oportunidad que tenés de dar lo mejor y destacarte en ese torneo, que es el torneo máximo”. Y advirtió: “Si yo no estoy con las condiciones que quiero llegar, no voy a ir por más que clasifique. Yo no quiero ir a participar. Muchos atletas se van a dar de baja“.

En cuanto al protocolo elevado desde la Municipalidad, cuenta con varios aspectos sanitarios como el salir sólo una hora para realizar los ejercicios. “Con salir a correr una hora por día voy a estar feliz. Estoy entrenando para mantener el físico y adelgazar. Voy a ser una runner, una persona normal. Pero si vos me decís que con esa hora te preparás de buena forma para un Juego Olímpico no, olvídate“, sentenció y agregó: “Lo que se puede hacer en esas situaciones es un trote, yo tengo que empezar de cero, empezar de a poco, progresivo. Estoy muy fuera de forma“.

La cuarentena obligó a los deportistas a realizar entrenamientos desde sus casas para que cuando se vuelva a una rutina “normal”, el físico no lo sienta tanto. No obstante, para los deportistas con el objetivo puesto en los Juegos Olímpicos, esto no alcanza. “Los deportistas estamos acostumbrados a entrenar doble turno por día, todos los días. Y pasar de golpe a estar encerrados es cómo que los primeros días te las arreglas, pero cuando pasan dos meses se complica muchísimo. Además, no es la misma energía que gasto en mi casa con lo que estoy acostumbrada a gastar. Y con el tema de la motivación no sé qué más inventar, me vi todas las películas y documentales motivacionales que existen. Llega un punto que decís ‘ya está'”,

Antes de cerrar el diálogo, Belén Casetta fue clara: “Quisiera decirle a mi cabeza ’empezá a entrenar para un juego olímpico que sólo tenés meses’, y es estresante. No estoy al 100 % con las condiciones. Ahora estoy tranquila, lo único que hago es entrenar para mantenerme bien, en forma, pero no estoy con la cabeza en Tokio en estos momentos, lo veo muy lejos”.

Cuando comparó los entrenamientos con sus colegas, mencionó a deportistas internacionales: “Están todos entrenando. Ya me fijé en el ránking de todos los atletas en prueba con obstáculos para ver la situación de cada uno y están todos entrenando hace rato. Muchos ya tienen protocolos, muchos no paran de entrenar. En Europa ya empiezan a competir, y acá en América olvídate que haya torneos”, concluyó Casetta.

Mientras tanto, la finalista mundial, como todos los atletas locales de alto rendimiento con aspiraciones de clasificación a Tokio, esperan por la posibilidad de que la Provincia les apruebe el pedido realizado por el intendente, quien solicitó que se les permita salir a realizar actividad física a las y los deportistas, durante una hora, de manera diurna y en espacios abiertos.