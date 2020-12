Belén Casetta volvió a competir en el Gran premio de Brasil Caixa 2020

La atleta marplatense compitió en San Pablo y terminó en el quinto puesto en los 3 mil metros con obstáculos, al conseguir un tiempo de 11m01s60.

(Foto: instagram @belencasetta)

Después de lo que fue el largo parate deportivo por la pandemia, el atletismo está dando los primeros pasos y este fin de semana, la atleta Belén Casetta volvió a competir. Esta vez fue en el Gran premio de Brasil Caixa 2020, desarrollado en San Pablo y se quedó con el quinto puesto en los 3 mil metros con obstáculos, al conseguir un tiempo de 11m01s60.

Tras una larga preparación desde lo físico en el norte del país y en Mar del Plata, la pupila de Leonardo Malgor regresó a las pistas después de un año y tres meses. “!Sensaciones raras! No me sentía nerviosa, me sentía contenta, me sentía feliz. Todo es un proceso, !muchas cosas por ajustar! !Muchas cosas por mejorar! “, expresó en sus redes sociales, Belén Casetta.

Con la meta de los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo objetivo para la atleta marplatense será el Torneo Nacional para luego dar comienzo al Campeonato Sudamericano 2021 de Mayores, a disputarse en Buenos Aires, entre el 14 al 16 de mayo de 2021 en la pista “Delfo Cabrera” del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Además de la marplatense, en el campeonato desarrollado en Brasil el pasado fin de semana, varios argentinos también mostraron buenas actuaciones. Uno de los que se destacó fue Germán Chiaraviglio, quien luego de 10 meses de inactividad internacional, se quedó con el primer puesto en Salto con garrocha, con 5m55cm como marca.

Otro de los grandes logros estuvo en la presentación de Maximiliano Díaz, quien logró un gran triunfo en salto triple con 16.24 m (viento de 1.8 ms), delante de los locales Alexsandro do Nascimento de Melo (16.21) y Meus Daniel Adao de Sá (16.18).

Por su parte, los otros argentinos que consiguieron medalla fueron Carlos Layoy en salto en alto, quien consiguió una marca de 2.19m, y Guillermo Ruggeri, quien marcó 51s22 para ocupar el tercer puesto, detrás de los brasileños Marcio Soraes Teles (50.60) y Mahau Camargo Suguimati (51.19) en 400 metros con vallas. Asimismo, Juan Ignacio Carballo se ubicó en el quinto puesto en lanzamiento de bala con 18.75.