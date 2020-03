Brian Rosso: tras la suspensión, se entrena ante una nueva oportunidad en 2021

El remero marplatense dialogó con Qué digital acerca de la suspensión que le impusieron y la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Brian Rosso (Foto: Juegos Panamericanos Lima 2019)

El atleta marplatense Brian Rosso, tuvo dos noticias en este mes que sacudieron tanto en lo personal como a nivel mundial. El 11 de marzo, La Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) lo sancionó por seis meses por “indisciplina”. En consecuencia, se perdía el Preolímpico de Río de Janeiro, por lo cual se quedaba sin chances para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero días después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia al coronavirus y con la propagación en el mundo, este martes, el mayor evento deportivo fue aplazado para el próximo año, con el objetivo de salvaguardar la salud de los deportistas y de todos los implicados.

El preolímpico de Río de Janeiro se iba a disputar entre el 2 y el 5 de abril y otorgaba plazas para los Juegos Olímpicos. La sanción que rige para Brian Rosso es hasta el 10 de septiembre y, con la postergación para el próximo año del mayor evento deportivo internacional, se volvió a encender su ilusión de participar en la cita mundial.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró cuarentena total a partir del 19 de marzo para reforzar más las acciones contra el coronavirus​ en la Argentina. Por eso mismo, Brian Rosso se encuentra en un departamento en Mar del Plata y entrena junto a su hermano Cristian. “Hace años nos trajimos de Europa una máquina de remo que es bastante compleja y muy similar al agua. Además tenemos entrenamiento con bicicleta. Por suerte el año pasado me mudé al mismo edificio que él y podemos entrenar los dos sin ningún problema”, contó el atleta marplatense en un dialogo con Qué digital.

Rosso sigue dolido por la sanción que hace dos semanas rige a su nombre: “La suspensión fue el trago más amargo de mi vida porque yo vivo para la Selección Argentina. Todos los días me levanto a las 5.30 a entrenar con el objetivo de representar al país. Hace 15 años que estoy y nunca tuve un acto de indisciplina. La sanción es algo que espero que algún día se dé a la luz y las personas que estuvieron en esto me pidan perdón. No creo merecer esto”. Y agregó: “Hay gente que se está ocupando de solucionar el tema”.

El medallista panamericano expresó que tanto en Tafí del Valle (lugar que concentraba la delegación argentina de remo) como en Mar del Plata la pasó muy mal, pero él se aferra a sus allegados más cercanos: “Mi familia es guerrera y me enseñaron a no agachar la cabeza”.

En relación con lo que manifestó en sus redes sociales cuando se enteró de la suspensión, Rosso aseguró que no se arrepiente: “Hay mucha gente que hace cosas muy buenas por el deporte en el país, pero cuando hay falencias me gusta que las personas se enteren. Mal o bien, la gente que paga los impuestos es la que nos banca, por ejemplo con las becas y en los viajes”, enunció sin dudar.

Antes de cerrar la charla, Brian Rosso se refirió al aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el próximo año: “Nada es más importante que la salud. La suspensión de los Juegos Olímpicos es algo histórico, es muy difícil que se cambien las fechas de eventos de esa magnitud pero el problema a nivel mundial por el coronavirus es muy grave y todos debemos tomar consciencia y sacrificar todas las reuniones y eventos que tengamos, resguardarnos en nuestras casas y sobrepasar este momento”, aclaró.

Con frases pocas veces expresadas, siguió la temática: “Los Juegos Olímpicos son para dar alegría y que la gente se divierta y se pueda entretener. Hoy el mundo no está pasando por una etapa alegre, así que me parece bien que se haya postergado. No es tan grave que lo hayan pasado un año”, sostuvo.

Igualmente, confesó: “No me importa que los Juegos se hayan postergado, lo que sí me importa es que no manchen mi nombre. No creo que haya sido para semejante sanción y además la lesión que tuve en el cuello no me dejaba entrenar. Pero hay gente que no lo quiere entender y la terminé pagando”, cerró.