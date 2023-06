Buscaglia, el nadador más rápido de Argentina: “Cuando vi la marca fue una emoción increíble”

El marplatense tuvo su merecido recibimiento en el Once Unidos luego de quebrar la récord de Meolans en los 50 metros. “Me escribió para felicitarme”, contó.

(Fotos: Qué digital)

El marplatense Guido Buscaglia, con un fantástico tiempo de 22.17, logró el sábado ser el nadador argentino más rápido en la historia de los 50 metros libres y, como no podía ser de otra forma, su club Once Unidos le armó una bienvenida en Mar del Plata.

Guido Buscaglia, de 26 años, escribió una página dorada en la natación argentina al batir, por una centésima, la marca de uno de los grandes referentes del deporte nacional como lo es José Meolans, quien desde el 20 de diciembre del 2008 poseía el récord argentino en los 50 metros libres con una marca de 22.18. Después de 14 años, 5 meses y 14 días, el nadador marplatense lo destronó y se colocó en el lugar de privilegio para la natación.

“Fue un recibimiento hermoso en el club. Hace un año y medio cuando le hicieron el reconocimiento a Mati De Andrade por la medalla en los Juegos Paralímpicos vi esa emoción y hoy tener mi momento también fue algo increíble”, expresó en un diálogo con Qué digital el hombre del momento en el deporte nacional.

En cuanto a su fantástico rendimiento en la tercera serie de los 50 metros libres del Trofeu de Brasil en el Centro Esportivo Santos Dumont de Recife, Guido Buscaglia detalló su carrera y el momento en que se dio cuenta de que hizo historia: “Era la serie más fuerte. Estaba tan enfocado que solamente sabía quién estaba al lado mío, el resto no sabía, algo que pocas veces me pasa. Me sentí increíble en toda la carrera. Veía que Lucas (Peixoto), un amigo que estaba al lado, iba muy fuerte también. Íbamos muy parejos, le quería ganar y estaba pensando en que quería alejarme de él y no podía. Y cuando llegué, miré el reloj y vi que quedé primero en Brasil fue increíble. No lo podía creer“, expresó.

“Lo primero que vi fue el ‘1’ que ya me sorprendió porque en mi vida había quedado primero en Brasil. Y cuando vi la marca fue una emoción increíble“, relató y añadió, emocionado: “Fueron muchos años trabajando, mucho esfuerzo. Cuando en 2016 hice por primera vez 22.5 era un sueño ya hacer esta marca. Era un objetivo y tuvieron que pasar 7 años para que llegue, y llegó”.

Buscaglia hizo historia el sábado 3 de junio del 2023, pero el comienzo de año fue complicado para él, con muchos obstáculos que hasta le hicieron pensar qué quería para su carrera deportiva y vida. “Este año fue duro. Tuve momentos en los que no me encontraba en la pileta. Momentos muy duros, sufriendo. Eso es lo importante de seguir aunque a veces las cosas no estén del todo bien, para que dos meses después llegue esto que es algo increíble”, mencionó.

Y a raíz de este inicio de temporada, Buscaglia tuvo una charla puntual con su entrenador de hace 14 años, Federico Diez Andersen, que cambió el rumbo de su cabeza y de rendimientos: “Un mes antes del Campeonato Nacional tuvimos una charla en la que nos preguntamos para qué estamos. Fui al torneo casi sin querer ir. La verdad es que no estaba entrenando muy bien y la verdad que no me sentía para competir. Y en la primera prueba hice mi mejor marca, en los 100 libres, fue una sorpresa y a partir de ese día fue todo lo contrario a lo que venía siendo. Todo mucho más alegre, mejores sensaciones. El mes de entrenamiento para este torneo fue increíble. Me salió todo y esa carrera fue el cambio que necesitaba”, recordó.

Si bien quebró el récord de José Meolans, no hay resquemor por parte de quien disputara cuatro Juegos Olímpicos, sino todo lo contrario: “Meolans me escribió para felicitarme. Es un referente. Obviamente me dijo que vaya por más. Los récords una vez que se rompen ya no parecen tan inalcanzables, no solo para mí. Es algo muy positivo para la natación”, dijo.

Este lunes no solamente fue un día de emociones con el recibimiento de compañeros, colegas, entrenadores, chicos y chicas del club que practican todo tipo de deporte, dirigentes y funcionarios municipales en las instalaciones del Once Unidos, ubicadas en Roldán y Falkner, sino que, además, en el medio se enteró que disputará el Mundial de Fukuoka, Japón, en julio de este año.

“A los 25 tuve mi primer mundial, a los 26 mi primer récord argentino y ahora se viene el segundo mundial. Es seguir por los objetivos, con el Mundial y el Panamericano. Es un año muy competitivo y ojalá sea de la mejor manera. Los Juegos Olímpicos de París es el gran sueño, el gran objetivo de todo. Estamos un pasito más cerca. Son 21 centésimas. La locura será imaginarse y llegar a los 21.96 que es la marca A clasificatoria. Vamos a trabajar para eso”, se ilusionó.

Uno de sus grandes referentes es el nadador brasilero César Cielo, quien recientemente se retiró de la elite del deporte y quien, además, posee el récord mundial de los 50 metros con un tiempo de 20.91. “No voy a llegar a su marca, dejame con el récord nacional”, expresó entre risas.

“NO ES SOLO EL TIEMPO, ES CÓMO SE LLEGA”

Uno de los pilares del desarrollo deportivo de Guido Buscaglia es el entrenador, Federico Diez Andersen, quien también estuvo presente en Brasil -donde incluso se “rompió” la mano en los festejos por el récord- y tampoco se quiso perder el agasajo al equipo nacional y a ellos dos en particular.

“Arrancamos un año muy difícil a nivel país y esto llega al deporte también. Arrancamos con expectativas bajas por la cantidad de cosas que teníamos que afrontar. Él en lo personal y después obviamente en lo deportivo. Pero cuando fuimos a pelear el campeonato argentino en Buenos Aires, Guido hizo un click, logró marcas muy buenas habiendo hecho un proceso muy irregular, y eso le dio muchísima confianza porque se vio bien para volver a lo que alguna vez hizo“, explicó el entrenador en diálogo con Qué digital.

En ese sentido, a través de sus redes sociales, Diez Andersen había explicado algo del detrás de escena, que incluye lo que dejó Guido para seguir su carrera al decidir quedarse solo en Mar del Plata desde los 15 años hasta el propio presente. Porque más allá de su buen presente deportivo, el contexto no le permitía un buen pasar e impactaba en su rendimiento: “Las becas no son suficientes, su trabajo no llegaba a cubrir sus expectativas de vida, su carrera universitaria y el curso de guardavidas le quitaban tiempo de entrenamiento“, escribió Diez Andersen en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el Nacional fue un cambio: “Desde ese momento, cada día estaba más rápido. Yo lo notaba y él también. Por eso enfocamos toda la puesta a punto para Brasil y ya cuando llegamos teníamos miedo de perder algo de lo que estábamos teniendo por el viaje, por el cansancio. Pero rápidamente empezó a bajar la velocidad en las pruebas accesorias, hizo sus mejores marcas personales en los 50 y 100 mariposa, lo bajamos de la final de 50 mariposa para preservarlo y en los 50 libres la clavó en el ángulo“.

Las charlas entre ellos para lograr esta mejor versión de él mismo no faltaron. En ese sentido, reconoció que ya tienen una relación que va más allá de la deportiva y la diferencia de edad. “Hay confianza para que él me manifieste absolutamente todo y yo haga todas las modificaciones posibles”.

Por eso, el primer abrazo después del reloj frenado en los 22.17 fue “eterno”: “Él llorando emocionado y yo con tantas sensaciones encontradas. Parece mentira pero uno automáticamente piensa en lo que pasó hasta llegar hasta ahí. Eso es lo que más carga le da. No es solo el tiempo, es cómo se llega“.